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Κίνα: «Φρέναραν» οι λιανικές πωλήσεις τον Αύγουστο – Βουτιά 18,5% στις πωλήσεις αυτοκινήτων
Ειδήσεις
10:29 - 15 Σεπ 2026

Κίνα: «Φρέναραν» οι λιανικές πωλήσεις τον Αύγουστο – Βουτιά 18,5% στις πωλήσεις αυτοκινήτων

Reporter.gr Newsroom
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Με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με τον Ιούλιο αυξήθηκαν οι λιανικές πωλήσεις στην Κίνα τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τις πιέσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζει η εγχώρια κατανάλωση. Συγκεκριμένα, οι λιανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά μόλις 0,4% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 0,6% τον Ιούλιο, ενώ η επίδοση ήταν αισθητά χαμηλότερη από τις προσδοκίες της αγοράς, η οποία ανέμενε άνοδο 0,8%.  

Σημαντική υποχώρηση εξακολούθησαν να καταγράφουν οι πωλήσεις αυτοκινήτων, δηλαδή μιας κατηγορίας προϊόντων υψηλής αξίας, οι οποίες μειώθηκαν κατά 18,5%. Πτώση σημειώθηκε επίσης στις πωλήσεις επίπλων, κατά 7,9%, στα οικοδομικά υλικά, κατά 11,8%, καθώς και στα κοσμήματα από χρυσό και ασήμι, όπου η μείωση έφτασε το 17,5%.

Εάν δεν συνυπολογιστούν οι πωλήσεις αυτοκινήτων, ο ρυθμός αύξησης των λιανικών πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 2,5%. Η εικόνα αυτή καταδεικνύει ότι η αδυναμία σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, και κυρίως σε αγαθά υψηλής αξίας, επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη συνολική επίδοση της κατανάλωσης.

Ισχυρές επιδόσεις σε επιμέρους κατηγορίες

Δεν κινήθηκαν όλες οι κατηγορίες λιανικών πωλήσεων με τον ίδιο τρόπο. Οι πωλήσεις εξοπλισμού επικοινωνιών σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση 27,3%, ενώ σημαντική άνοδο κατά 12,5% κατέγραψαν και τα προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι πωλήσεις πολιτιστικών προϊόντων και ειδών γραφείου, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 5,8%, ενώ τα καλλυντικά σημείωσαν άνοδο 4,9%.

Σε επίπεδο επιμέρους δραστηριοτήτων, τα έσοδα από την εστίαση αυξήθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι πωλήσεις αγαθών κατέγραψαν οριακή αύξηση μόλις 0,3%.

Καλύτερη η εικόνα στις διαδικτυακές πωλήσεις

Οι διαδικτυακές λιανικές πωλήσεις αγαθών παρουσίασαν σαφώς καλύτερη εικόνα σε σχέση με τη συνολική αγορά. Κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 4,3%, διατηρώντας υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από εκείνον που καταγράφεται στο σύνολο των λιανικών πωλήσεων.

Ωστόσο, σε μηνιαία βάση, η εικόνα ήταν πιο αδύναμη. Τον Αύγουστο οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,13%, μετά την οριακή αύξηση κατά 0,01% που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη περίοδο.

Στο σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου-Αυγούστου, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,1% σε ετήσια βάση. Εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, ο ρυθμός αύξησης ήταν υψηλότερος και διαμορφώθηκε στο 2,7%.

Τα στοιχεία για τον Αύγουστο αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη αδυναμία της κινεζικής κατανάλωσης, καθώς η συνολική ζήτηση παραμένει υποτονική, παρά τις ισχυρές επιδόσεις που καταγράφονται σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Η εικόνα αυτή εντείνει τις πιέσεις για τη λήψη μέτρων που θα στηρίξουν την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα.

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