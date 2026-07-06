H Citroën παρουσιάζει τη νέα έκδοση CΟLLECTION, η οποία εμπλουτίζει περαιτέρω τα μοντέλα C3 και C3 Aircross

Η Citroën ενισχύει δυναμικά τη γκάμα της με τη νέα ειδική σειρά «COLLECTION», η οποία είναι διαθέσιμη στα μοντέλα C3, C3 Aircross και C4.

Η Citroën ενισχύει δυναμικά τη γκάμα της με τη νέα ειδική σειρά «COLLECTION», η οποία είναι διαθέσιμη στα μοντέλα C3, C3 Aircross και C4. Η νέα αυτή έκδοση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Citroёn C4 το 2025. Τοποθετημένη στην «καρδιά» της αγοράς και βασισμένη στο επίπεδο εξοπλισμού PLUS, η νέα σειρά ξεχωρίζει για τη μοναδική σχεδιαστική της ταυτότητα και τον προσεκτικά επιλεγμένο πρόσθετο εξοπλισμό, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στους πελάτες, χωρίς να αυξάνει σημαντικά το κόστος. Αποτελεί επομένως, μια έξυπνη επιλογή αγοράς, που συνδυάζει άνεση και προηγμένη συνδεσιμότητα, προσφέροντας εξαιρετική σχέση αξίας- τιμής. Οι νέες εκδόσεις C3 & C3 Aircross COLLECTION είναι ήδη διαθέσιμες προς παραγγελία στο Επίσημο Δίκτυο Διανομέων της Citroёn.

Μία νέα σχεδιαστική υπογραφή με ξεχωριστή προσωπικότητα

Οι νέες εκδόσεις COLLECTION αποκτούν μία ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη αισθητική ταυτότητα, η οποία συνδυάζει δυναμικές χρωματικές αντιθέσεις και αποκλειστικές λεπτομέρειες σχεδίασης. Η εξωτερική εμφάνιση χαρακτηρίζεται από τη μαύρη διχρωμία της οροφής, τα διακοσμητικά Color Clips σε απόχρωση Rouge-Andre, τις μαύρες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και το λογότυπο Collection στην πίσω πόρτα.

Στο εσωτερικό, η νέα επένδυση Urban Blue Collection Ambiance, οι ειδικές επενδύσεις, τα διακοσμητικά στοιχεία και τα αποκλειστικά πατάκια Collection δημιουργούν μία σύγχρονη και ποιοτική ατμόσφαιρα, διατηρώντας παράλληλα το υψηλό επίπεδο άνεσης που αποτελεί σήμα κατατεθέν της Citroën.

Πλουσιότερος εξοπλισμός

Πέρα από τις αισθητικές παρεμβάσεις, οι νέες εκδόσεις προσφέρουν σημαντική αναβάθμιση εξοπλισμού σε σχέση με την δημοφιλή έκδοση PLUS, διατηρώντας παράλληλα ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολογιακή τοποθέτηση. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν την ανάρτηση Citroën

Advanced Comfort®, η οποία απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του δρόμου και τα σαμαράκια, ιδιαίτερα στο αστικό περιβάλλον. Επιπλέον στο εσωτερικό, τα καθίσματα Citroën Advanced Comfort® προσφέρουν ιδανικό συνδυασμό απαλότητας και στήριξης, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο άνεσης τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στα μεγάλα ταξίδια.

Το C3 COLLECTION εμπλουτίζει το επίπεδο εξοπλισμού PLUS με κάμερα οπισθοπορείας και ηλεκτρικά πίσω παράθυρα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την άνεση και την πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση.

Το C3 Aircross διαθέτει ήδη από την έκδοση PLUS κάμερα οπισθοπορείας και ηλεκτρικά πίσω παράθυρα. Ωστόσο, η έκδοση COLLECTION εισάγει στο μοντέλο ένα νέο σημαντικό εξοπλιστικό στοιχείο, το σύστημα Keyless Access / GO (πρόσβαση και εκκίνηση χωρίς κλειδί), τόσο στις υβριδικές όσο και στις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις του.

Η δύναμη της επιλογής – γκάμα κινητήριων συνόλων

Η νέα έκδοση διατίθεται σε όλα τα κινητήρια σύνολα (βενζίνη, Hybrid, Electric), ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και το οδηγικό προφίλ όλων των πελατών της μάρκας.

Η βενζινοκίνητη έκδοση Turbo 100 ίππων με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν απλότητα και οικονομία. Για όσους επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία τόσο στην πόλη όσο και στις εκτός πόλης διαδρομές, η υβριδική έκδοση των 110 ίππων (145 ίππων στο C3 Aircross) με αυτόματο κιβώτιο συνδυάζει υψηλή αποδοτικότητα, ευχάριστη οδήγηση και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Παράλληλα, η 100% ηλεκτρική έκδοση του C3, με ισχύ 113 ίππων, προσφέρει μια σύγχρονη εμπειρία μετακίνησης μηδενικών εκπομπών ρύπων, με αυτονομία έως 328km στον μικτό κύκλο WLTP και έως 460km σε αστικές συνθήκες, καθιστώντας το C3 COLLECTION τον ιδανικό ηλεκτρικό σύμμαχο για την πόλη.

Στο C3 Aircross, η ηλεκτρική έκδοση Extended Range των 113 ίππων προσφέρει αυτονομία έως 400km στον μικτό κύκλο WLTP και έως 550km στον αστικό κύκλο, εξασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία μετακίνησης.

Η τιμολογιακή πολιτική της CITROËN

Οι νέες εκδόσεις COLLECTION συνδυάζουν τον πλούσιο εξοπλισμό με ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολογιακή τοποθέτηση, στο πλαίσιο της τρέχουσας εμπορικής πολιτικής της Citroën. Συγκεκριμένα, το Citroën C3 Collection είναι διαθέσιμο με 19.300€ στην έκδοση Turbo 100hp Manual, με 22.500€ στην Hybrid 110hp Automatic και με 20.600€ στην Electric 113hp Comfort Range. Αντίστοιχα, το Citroën C3 Aircross Collection προσφέρεται με 21.300€ στην έκδοση Turbo 100hp Manual, με 23.900€ στην Hybrid 145hp Automatic και με 23.500€ στην Electric 113hp Extended Range. Οι τιμές των αμιγώς ηλεκτρικών εκδόσεων περιλαμβάνουν την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».