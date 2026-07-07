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Ενα Citroen 2CV που γεννήθηκε από το πνεύμα της εποχής
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15:39 - 07 Ιουλ 2026

Ενα Citroen 2CV που γεννήθηκε από το πνεύμα της εποχής

Νίκος Λιβανός
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Με αφορμή το έντονο ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον της περιόδου, η Citroën τιμά τα 40 χρόνια από την παρουσίαση του 2CV Cocorico, μιας περιορισμένης έκδοσης που σχεδιάστηκε το 1986 για να γιορτάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της FIFA.

Για σχεδόν 80 χρόνια, το 2 CV αποτελεί την απόλυτη έκφραση του πνεύματος της Citroën: ένα προσιτό, ευρηματικό αυτοκίνητο, βαθιά συνδεδεμένο με την καθημερινότητα των Γάλλων. Στη διάρκεια της μακράς πορείας του παρουσιάστηκε σε πολυάριθμες συλλεκτικές εκδόσεις, ανανεώνοντας διαρκώς τον χαρακτήρα του και αποτυπώνοντας το πνεύμα κάθε εποχής. Ανάμεσα σε αυτές τις εμβληματικές εκδόσεις, το 2 CV Cocorico κατέχει ξεχωριστή θέση. Παρουσιάστηκε το 1986, σε μια περίοδο έντονου αθλητικού ενθουσιασμού και εθνικής υπερηφάνειας, συμβολίζοντας τόσο τη δημιουργικότητα της Citroën όσο και τον μοναδικό δεσμό της με τη λαϊκή κουλτούρα.

Σαράντα χρόνια αργότερα, καθώς ο κόσμος ζει και πάλι στον παλμό του ποδοσφαίρου με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, η Citroën τιμά αυτή τη μοναδική κληρονομιά. Η επέτειος αυτή αποτελεί παράλληλα μια ευκαιρία να επιβεβαιώσει τη φιλοδοξία της να διατηρήσει ζωντανή τη φιλοσοφία του 2 CV, μέσα από μια σύγχρονη προσέγγιση με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

ΕΝΑ 2 CV ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Η ιδέα για τη δημιουργία του 2 CV Cocorico γεννήθηκε το 1986, με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που διεξήχθη στο Μεξικό. Εκείνη την περίοδο, η Γαλλία καθιερωνόταν ως μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις του κόσμου, προκαλώντας πρωτοφανή ενθουσιασμό στους φιλάθλους και την κοινή γνώμη. Η Citroën αξιοποίησε αυτή τη μοναδική συγκυρία, δημιουργώντας μια συλλεκτική έκδοση που αποτύπωνε το κλίμα αισιοδοξίας, υπερηφάνειας και συλλογικού ενθουσιασμού που χαρακτήριζε την εποχή.

Το σχέδιο, που δημιουργήθηκε από τον Serge Gevin, βασίστηκε αρχικά σε μια απλή αλλά ιδιαίτερα δυνατή ιδέα: να γιορτάσει μια πιθανή νίκη της Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και να εκφράσει το κύμα εθνικού ενθουσιασμού που επικρατούσε εκείνη την περίοδο. Αν και η εθνική ομάδα πραγματοποίησε μια εξαιρετική πορεία, επικρατώντας μεταξύ άλλων της Ιταλίας και της Βραζιλίας, δεν κατάφερε να εκπληρώσει τις προσδοκίες, καθώς αποκλείστηκε από τη Δυτική Γερμανία στις 25 Ιουνίου 1986. Ωστόσο, το πρωτότυπο της 2 CV Cocorico γνώρισε τέτοια αποδοχή ώστε αποφασίστηκε η διάθεσή του στην αγορά στις αρχές Οκτωβρίου του ίδιου έτους, σε περιορισμένη παραγωγή 1.000 μονάδων, αποκλειστικά για τη γαλλική αγορά.

Η απόφαση αυτή σηματοδότησε μια νέα κατεύθυνση για τη συγκεκριμένη έκδοση. Από ένα μοντέλο άμεσα συνδεδεμένο με το ποδόσφαιρο, το 2 CV Cocorico εξελίχθηκε σε έναν ευρύτερο φόρο τιμής στη Γαλλία και την εθνική της ταυτότητα. Για τον λόγο αυτό, αφαιρέθηκαν τα σχεδιαστικά στοιχεία που παρέπεμπαν ευθέως στο ποδόσφαιρο, δίνοντας τη θέση τους σε μια πιο διαχρονική ερμηνεία των χρωμάτων και του συμβολισμού της γαλλικής τρικολόρ.

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