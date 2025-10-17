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Τζιτζικώστας: Η ΕΕ έχει επενδύσει €10 δισ. στην έρευνα και καινοτομία μεταφορών την τελευταία δεκαετία
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:33 - 17 Οκτ 2025

Τζιτζικώστας: Η ΕΕ έχει επενδύσει €10 δισ. στην έρευνα και καινοτομία μεταφορών την τελευταία δεκαετία

Reporter.gr Newsroom
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Τη σημασία που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην καινοτομία, την έρευνα και τις νέες τεχνολογίες ανέδειξε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώντας στο 12ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, το οποίο ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή (17/10) στη Θεσσαλονίκη. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ και τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

«Την τελευταία δεκαετία, η ΕΕ έχει επενδύσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των μεταφορών μέσω των προγραμμάτων Horizon, που σημαίνει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ετησίως για δέκα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τζιτζικώστας.

Αναφερόμενος στις προοπτικές και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης στις μεταφορές, σημείωσε: «Οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης είναι τεράστιες, αλλά είμαστε μόνο στην αρχή αυτού του ταξιδιού. Για να το ξεκλειδώσουμε πλήρως, χρειαζόμαστε τόσο στοχευμένη όσο και διαρκή έρευνα και φυσικά πολιτική υποστήριξη που μεταφράζει τις τεχνολογικές εξελίξεις σε πραγματικά κέρδη στην ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε τη σημασία της αντιμετώπισης των ηθικών ζητημάτων που συνοδεύουν την τεχνολογική πρόοδο, ιδίως ως προς την προστασία προσωπικών δεδομένων, τη διαφάνεια και την κυβερνοασφάλεια. «Ισχυρά ρυθμιστικά πλαίσια και δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης του κοινού και τη διασφάλιση της υπεύθυνης χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλους τους τρόπους μεταφοράς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ εργάζεται για να διασφαλίσει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός συμβαδίζει με την περιβαλλοντική ευθύνη, την κοινωνική ένταξη και το θεμιτό ανταγωνισμό. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: Να καταστεί η ευρωπαϊκή κινητικότητα εξυπνότερη, ασφαλέστερη, πιο βιώσιμη και πιο ανθεκτική και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις», τόνισε.

Ο Επίτροπος επεσήμανε ακόμη ότι η Θεσσαλονίκη υπήρξε πάντοτε πόλη συνδεδεμένη με τις ιδέες, τις ευκαιρίες και το μέλλον, ενώ αναφέρθηκε στα οφέλη της ψηφιακής καινοτομίας στις μεταφορές, μέσω έργων όπως το ευρωπαϊκό «Transforming Transport». Όπως ανέφερε, χάρη σε τέτοιες πρωτοβουλίες «είναι δυνατές οι ακριβείς προβλέψεις κυκλοφορίας δύο ώρες νωρίτερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, μπορούμε να μειώσουμε το κόστος συντήρησης των σιδηροδρόμων κατά το ένα τρίτο, τον χρόνο παράδοσης φορτηγών κατά 17% και να αυξήσουμε τη χωρητικότητα των πυλών ενός αεροδρομίου κατά 10%».

Τον καθοριστικό ρόλο της έρευνας και της καινοτομίας στη δημιουργία βιώσιμων και έξυπνων μεταφορικών συστημάτων υπογράμμισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος χαιρέτισε το συνέδριο. Όπως ανέφερε, το γεγονός «αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο της έρευνας και της καινοτομίας στη διαμόρφωση βιώσιμων και έξυπνων συστημάτων μεταφορών και επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδουμε στη διαμόρφωση ενός κοινού οράματος για το μέλλον της κινητικότητας».

Επισήμανε ακόμη ότι, χάρη στις προσπάθειες της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, η Θεσσαλονίκη διαθέτει πλέον μετρό που επεκτείνεται, ενώ επόμενος στόχος είναι η ενίσχυση του προαστιακού δικτύου, η χρήση περισσότερων ηλεκτρικών τρένων, η πρόοδος του έργου flyover και η αναβάθμιση του στόλου λεωφορείων.

Σε σχέση με τις δράσεις στις νέες τεχνολογίες, ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε στο Φάρο Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύσσεται στο Λαύριο, στον υπερυπολογιστή «Δαίδαλο» και στον νέο υπολογιστή υψηλής ισχύος στη Δυτική Μακεδονία. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι η OpenAI θα αναλάβει πιλοτική εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και startup επιχειρήσεων για την ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στη λειτουργία τους. Επίσης, ανέφερε την πρωτοβουλία διασύνδεσης του ΕΚΕΤΑ με δήμους της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αναπτυχθούν πρακτικές λύσεις για τις τοπικές προκλήσεις.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΠΚΜ, Νίκος Τζόλλας, τόνισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά άμεσα το πώς η Περιφέρεια εξυπηρετεί τους πολίτες, παρουσιάζοντας τα βήματα ψηφιοποίησης που έχουν υλοποιηθεί.

Ο πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, Ευάγγελος Μπεκιάρης, αναφέρθηκε στην αρχική ιδέα διοργάνωσης του συνεδρίου, ενώ για την εξέλιξή του μίλησαν οι Θανάσης Τσιάνος (πρόεδρος ΣΕΣ), Μαίρη Πάνου (διευθύντρια ΙΒΚ&ΔΜ), Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου (πρόεδρος επιστημονικής επιτροπής) και Ευάγγελος Μητσάκης (πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής).

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