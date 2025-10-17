ΔΥΠΑ: Έως τις 19 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τις ΠΕΠΑΣ στον τουρισμό και τη φιλοξενία

Οι ειδικότητες υψηλής ζήτησης που προσφέρονται επικεντρώνονται στους τομείς τουρισμού και φιλοξενίας, και περιλαμβάνουν:
- Υπάλληλο Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου
- Τεχνίτη Μαγειρικής Τέχνης
- Τεχνίτη Επισιτισμού
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι 18 ετών και άνω, διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου, ενώ για την ειδικότητα Υποδοχής Πελατών απαιτείται καλή γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά).
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr στη διαδρομή: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ.
Οι ΠΕΠΑΣ λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο, προσφέροντας συνδυασμό θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης μέσω του δυικού συστήματος μαθητείας:
- Μαθήματα στις εκπαιδευτικές δομές (Νοέμβριος – Απρίλιος)
- Πρακτική άσκηση σε ξενοδοχεία 4* και 5* (Μάιος – Οκτώβριος), με 8ωρη εργασία – 5 ημέρες την εβδομάδα και εβδομαδιαία αμοιβή 186,70 €.
Οι μαθητές και μαθήτριες απολαμβάνουν πλήρες πλαίσιο σπουδών και παροχών, όπως:
- Αμοιβή και ασφάλιση κατά τη διάρκεια της μαθητείας
- Δωρεάν βιβλία, εργαστήρια και εκπαιδευτική υποστήριξη
- Επίδομα στέγασης 240 € και σίτισης 9 € ημερησίως
- Σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές
- Δυνατότητα αναβολής στράτευσης
Οι απόφοιτοι των ΠΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ έχουν αυξημένες επαγγελματικές προοπτικές, καθώς οι ειδικότητες σχεδιάζονται βάσει αναγκών της αγοράς εργασίας και σε συνεργασία με κορυφαίες επιχειρήσεις του τουρισμού.