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ΔΥΠΑ: Έως τις 19 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τις ΠΕΠΑΣ στον τουρισμό και τη φιλοξενία
Εργασιακά
14:17 - 17 Οκτ 2025

ΔΥΠΑ: Έως τις 19 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τις ΠΕΠΑΣ στον τουρισμό και τη φιλοξενία

Reporter.gr Newsroom
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Μέχρι την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, στις 23:59, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες για εισαγωγή στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2025–2026.

Οι ειδικότητες υψηλής ζήτησης που προσφέρονται επικεντρώνονται στους τομείς τουρισμού και φιλοξενίας, και περιλαμβάνουν:

  • Υπάλληλο Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου
  • Τεχνίτη Μαγειρικής Τέχνης
  • Τεχνίτη Επισιτισμού

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι 18 ετών και άνω, διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου, ενώ για την ειδικότητα Υποδοχής Πελατών απαιτείται καλή γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr στη διαδρομή: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ.

Οι ΠΕΠΑΣ λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο, προσφέροντας συνδυασμό θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης μέσω του δυικού συστήματος μαθητείας:

  • Μαθήματα στις εκπαιδευτικές δομές (Νοέμβριος – Απρίλιος)
  • Πρακτική άσκηση σε ξενοδοχεία 4* και 5* (Μάιος – Οκτώβριος), με 8ωρη εργασία – 5 ημέρες την εβδομάδα και εβδομαδιαία αμοιβή 186,70 €.

Οι μαθητές και μαθήτριες απολαμβάνουν πλήρες πλαίσιο σπουδών και παροχών, όπως:

  • Αμοιβή και ασφάλιση κατά τη διάρκεια της μαθητείας
  • Δωρεάν βιβλία, εργαστήρια και εκπαιδευτική υποστήριξη
  • Επίδομα στέγασης 240 € και σίτισης 9 € ημερησίως
  • Σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές
  • Δυνατότητα αναβολής στράτευσης

Οι απόφοιτοι των ΠΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ έχουν αυξημένες επαγγελματικές προοπτικές, καθώς οι ειδικότητες σχεδιάζονται βάσει αναγκών της αγοράς εργασίας και σε συνεργασία με κορυφαίες επιχειρήσεις του τουρισμού.

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