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Ακυρώσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων λόγω κακοκαιρίας στο Ιόνιο
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11:14 - 05 Ιαν 2026

Ακυρώσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων λόγω κακοκαιρίας στο Ιόνιο

Reporter.gr Newsroom
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Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νότιο Ιόνιο οδήγησαν σε ακυρώσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων στην περιοχή.

Όπως ανακοίνωσε η ακτοπλοϊκή εταιρεία «Levante Ferries», σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν εκτελέστηκαν τα πρωινά δρομολόγια από Σάμη προς Ιθάκη στις 07:05, καθώς και από Ιθάκη προς Σάμη και Πάτρα στις 07:40.

Ακόμη, δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια από Πάτρα προς Σάμη και Ιθάκη στις 13:00, όπως και το δρομολόγιο από Ιθάκη προς Σάμη στις 17:15.

Ταυτόχρονα, έχουν ακυρωθεί και τα δρομολόγια της γραμμής Ζάκυνθος–Κυλλήνη στις 09:45 και Κυλλήνη–Ζάκυνθος στις 11:45.

Οι επιβάτες συνιστάται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και των ναυτιλιακών εταιρειών για τυχόν αλλαγές, πριν μεταβούν στα λιμάνια.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/01/2026 - 11:16
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