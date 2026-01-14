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Ταξί: Παρατείνεται για ένα ακόμη εικοσιτετράωρο η απεργία
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
21:03 - 14 Ιαν 2026

Ταξί: Παρατείνεται για ένα ακόμη εικοσιτετράωρο η απεργία

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Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα θα συνεχιστεί η απεργία των αυτοκινητιστών ταξί στην Αττική, μετά από απόφαση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Τα οχήματα θα μείνουν ακινητοποιημένα δηλαδή και την Πέμπτη (14/1), ενώ οι οδηγοί έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10:00 το πρωί στα γραφεία του συνδικάτου, από όπου θα ξεκινήσουν πεζή πορεία προς τη Βουλή, χωρίς τη συμμετοχή οχημάτων. Στόχος της κινητοποίησης είναι η συνάντηση με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και η κατάθεση ψηφίσματος με τα αιτήματά τους.

Οι αυτοκινητιστές ταξί αντιδρούν έντονα στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης, ζητώντας την άμεση απόσυρση της σχετικής ρύθμισης και την καθιέρωση ενός ρεαλιστικού μεταβατικού πλαισίου, που θα λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες και τις ανάγκες του κλάδου.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/01/2026 - 23:49
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