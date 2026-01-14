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Ζελένσκι: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο ενεργειακός τομέας μετά τις ρωσικές επιθέσεις
Ειδήσεις
20:32 - 14 Ιαν 2026

Ζελένσκι: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο ενεργειακός τομέας μετά τις ρωσικές επιθέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κήρυξε σήμερα (14/1) σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον ενεργειακό τομέα της χώρας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση, που προκλήθηκαν από τις συνεχείς ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ζελένσκι τόνισε: «Συνολικά, θα κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας».

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για σημαντική αύξηση του όγκου των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, προκειμένου να ενισχυθεί η σταθερότητα της τροφοδοσίας.

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