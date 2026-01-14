Ζελένσκι: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο ενεργειακός τομέας μετά τις ρωσικές επιθέσεις

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ζελένσκι τόνισε: «Συνολικά, θα κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας».
Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για σημαντική αύξηση του όγκου των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, προκειμένου να ενισχυθεί η σταθερότητα της τροφοδοσίας.
A meeting on emergency situation in Ukraine’s energy sector, with special attention to Kyiv.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2026
The consequences of Russian strikes and deteriorating weather conditions are severe. Repair crews, energy companies, municipal services, and the State Emergency Service of Ukraine… pic.twitter.com/l85R3I6c6A