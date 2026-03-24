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Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις Μεταφορές – Αντιδρούν τα ταξί για τις ψηφιακές άδειες
Πολιτική
09:00 - 24 Μαρ 2026

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις Μεταφορές – Αντιδρούν τα ταξί για τις ψηφιακές άδειες

Reporter.gr Newsroom
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Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που παρουσίασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υπερψηφίστηκε και φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο σύστημα μεταφορών, με στόχο μεγαλύτερη ασφάλεια, διαφάνεια και λειτουργικότητα.

Στον πυρήνα του, το νέο πλαίσιο ενοποιεί κανόνες για αστικές συγκοινωνίες, ταξί, ΚΤΕΟ και ηλεκτροκίνηση, επιχειρώντας να κλείσει χρόνια θεσμικά κενά. Ξεχωρίζει η ίδρυση πρότυπης σχολής οδηγών από την ΟΣΥ για την κάλυψη ελλείψεων προσωπικού, ακόμη και με δωρεάν εκπαίδευση υπό όρους.

Παράλληλα, αυστηροποιείται η αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών: εισάγεται κοινωφελής εργασία για βανδαλισμούς σε ΜΜΜ, αυξάνονται τα πρόστιμα για εισιτηριοδιαφυγή (στα 100 ευρώ) και θεσπίζονται αυστηρότερες ποινές για επιθέσεις σε ελεγκτές, οι οποίες πλέον διώκονται αυτεπάγγελτα.

Σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις στον κλάδο των ταξί, με λύσεις σε ζητήματα ιδιοκτησίας, ψηφιοποίηση αδειών και δυνατότητα ευελιξίας στον τύπο οχημάτων, χωρίς αλλαγή στο καθεστώς αδειών. Παράλληλα, ενισχύεται η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση με επιδοτήσεις έως 20.000 ευρώ.

Στο περιβαλλοντικό πεδίο, θεσπίζεται για πρώτη φορά υποχρεωτικός έλεγχος μικροσωματιδίων στα πετρελαιοκίνητα οχήματα, ενώ εκσυγχρονίζεται το σύστημα ΚΤΕΟ με αυστηρότερη εποπτεία και μητρώο ελεγκτών.

Ωστόσο, έντονες αντιδράσεις εκφράζουν οι οργανώσεις των οδηγών ταξί, με επικεφαλής τον Θύμιο Λυμπερόπουλο, οι οποίες διαφωνούν με βασικές πτυχές του σχεδίου και για τον λόγο αυτό είχαν προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις.

Συνολικά, πρόκειται για μια ευρείας κλίμακας μεταρρύθμιση που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει την καθημερινή μετακίνηση, βάζοντας πιο αυστηρούς κανόνες και ενισχύοντας την αξιοπιστία του συγκοινωνιακού συστήματος.

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