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Ταξί: Νέα 24ωρη απεργία από τη Δευτέρα (23/3) ενόψει της ψήφισης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Μεταφορών
Ειδήσεις
15:22 - 22 Μαρ 2026

Ταξί: Νέα 24ωρη απεργία από τη Δευτέρα (23/3) ενόψει της ψήφισης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Μεταφορών

Reporter.gr Newsroom
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Σήμερα, Κυριακή (22/3) τα ταξί λειτουργούν κανονικά, καθώς οι οδηγοί αποφάσισαν χθες να αναστείλουν προσωρινά την απεργία τους για δύο ημέρες, έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό ενόψει του Σαββατοκύριακου.      

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από αύριο, Δευτέρα (23/3), οι κινητοποιήσεις αναμένεται να ενταθούν. Οι ταξιτζήδες προγραμματίζουν νέα 24ωρη απεργία, η οποία θα ξεκινήσει στις 6 το πρωί, ενώ στις 10:30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ και περίπου στις 12 πορεία προς τη Βουλή, την ίδια ημέρα που έχει προγραμματιστεί η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σημειώνεται ότι σημαντικό σημείο διαφωνίας παραμένει η υποχρεωτική μετάβαση των νέων οχημάτων στην ηλεκτροκίνηση από το 2026. Οι οδηγοί ζητούν παράταση της εφαρμογής του μέτρου τουλάχιστον έως το 2035. Παράλληλα, εκφράζουν έντονες αντιδράσεις για την πρόβλεψη που επιτρέπει σε Ι.Χ. και βαν να εκτελούν αστικές μεταφορές επιβατών, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο υποβαθμίζει τη σημασία και το έργο των ταξί.

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