ΓΣΕΒΕΕ υπέρ ταξιτζήδων: Ζητεί αναστολή της υποχρεωτικότητας της ταξινόμησης ηλεκτρικών ΤΑΞΙ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 56ης Τακτικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), που διεξήχθησαν το Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 στο ξενοδοχείο ZEUS WYNDHAM GRAND ATHENS στην Αθήνα, με την παρουσία αντιπροσώπων των ΕΒΕ από όλη την Ελλάδα.

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνοντας υπόψιν :



-Τον κρίσιμο ρόλο των επιβατηγών Δημόσιας Χρήσεως (Ε.Δ.Χ.) ΤΑΞΙ και των επαγγελματιών οδηγών ΤΑΞΙ στην εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και των επισκεπτών της χώρας.



- Την επιτακτική ανάγκη διασφάλισης του υγιούς ανταγωνισμού, της νομιμότητας στις επιβατικές μεταφορές, της προστασίας του αυτοαπασχολούμενου ιδιοκτήτη οδηγού ΤΑΞΙ, την ανάγκη προστασίας των Δ.Χ. ΤΑΞΙ υπηρεσιών και τον σαφή διαχωρισμό της λειτουργίας του κάθε επιβατικού μεταφορικού φορέα.



-Τις συστηματικές παραβάσεις και την υποκλοπή μεταφορικού έργου που παραβιάζεται από τα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό, μέσω της στρεβλής εφαρμογής του ισχύοντος νομικού πλαισίου, της έλλειψης διακριτών όρων και κανόνων, της έλλειψης εξειδικευμένων ελέγχων από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.



-Τον υπό συζήτηση και προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, Σχέδιο Νόμου με τίτλο : Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών : Τεχνικός Έλεγχος – Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων, Συγκοινωνιακοί φορείς, επιβατικές – οδικές – εμπορευματικές μεταφορές, Ηλεκτροκίνηση, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Ρυθμίσεις για τις Πρότυπες Προτάσεις, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις», που αφορούν ρυθμίσεις που επηρεάζουν δραματικά αρνητικά τη βιωσιμότητα και την λειτουργία χιλιάδων επιχειρήσεων αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών οδηγών ΤΑΞΙ.

Αποφασίζουν ομόφωνα

- Την στήριξη των επαγγελματιών του κλάδου των ΤΑΞΙ ενάντια στη μεθοδευμένη επίθεση που δέχονται από την κυβέρνηση προκειμένου να ενισχυθούν οι μεγάλες πολυεθνικές ψηφιακές πλατφόρμες, μέρος του τουριστικού κεφαλαίου και εγχώριοι όμιλοι, σε βάρος της Δημόσιας Επιβατικής Υπηρεσίας Μεταφοράς ΤΑΞΙ και ζητούν από την Κυβέρνηση :



- Την απόσυρση του άρθρου 52 του σχετικού υπό κατάθεση, συζήτηση και ψηφοφορία Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Μεταφορών, που αφορούν ρυθμίσεις ευνοϊκές για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό εις βάρος των ΕΔΧ ΤΑΞΙ.



- Την αναστολή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2028, της βίαιης υποχρεωτικότητας της ταξινόμησης ηλεκτρικών ΕΔΧ ΤΑΞΙ, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και να προχωρήσει άμεσα η Κυβέρνηση σε μια ομαλή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση συγχρόνως με τη δημιουργία όλων των απαραίτητων υποδομών που απαιτούνται και αυτή τη στιγμή δεν είναι επαρκής για τα ΕΔΧ ΤΑΞΙ.



-Την υιοθέτηση για την ανανέωση και έκδοση ειδικής κάρτας ΤΑΞΙ ΕΔΧ, της υποχρεωτικής κατάθεσης στα δικαιολογητικά των εγγραφών, του πιστοποιητικού ποινικού μητρώου γενικής χρήσεως.