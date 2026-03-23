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Λυμπερόπουλος (Ταξί): Αύξηση στο κόμιστρο και απεργίες στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:54 - 23 Μαρ 2026

Λυμπερόπουλος (Ταξί): Αύξηση στο κόμιστρο και απεργίες στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ (Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής), Θύμιος Λυμπερόπουλος, εξαπέλυσε νέα επίθεση στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη και προανήγγειλε νέες κινητοποιήσεις μέσα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου.

Αρχικά, σε ερώτηση για το αν θα ζητήσουν αύξηση του κόμιστρου λόγω της αύξησης των καυσίμων ο κ. Λυμπερόπουλος απάντησε ως εξής:

«Χρειάζεται να δώσει αύξηση στο κόμιστρο και πρέπει να δώσει και γενναία γιατί από το ‘22 και ύστερα με τόση ακρίβεια έχουμε χάσει ότι μπορούσε να μείνει ως κέρδος στο επάγγελμα. Δεν γίνεται να συνεχίζουμε με αυτή την πολιτική των επιδοτήσεων πρέπει να μειώσει το φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ».

Ερωτηθείς αν θα σταματήσουν τις κινητοποιήσεις απάντησε: «Τίποτα δεν σταματάει, θα μεθοδευτούν με κάποιους άλλους τρόπους. Η κορύφωση θα είναι μόλις αρχίσει η τουριστική σεζόν τότε θα βάλουμε τις μεγάλες απεργίες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dha3pw7xdapd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του κ. Κυρανάκη ότι ο κ. Λυμπερόπουλος υπερασπίζεται συμφέροντα, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ είπε:

«Μετά από 40 χρόνιας ένας Γκέμπελ της Ομάδας αλήθεια που διαστρεβλώνει τα πάντα, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση με την πολιτική απλώς σπούδασε στην Ομάδα Αλήθειας, πληρώθηκε για να κάνει αυτή τη δουλειά και νομίζει ότι έγινε υπουργός και μπορεί να συνεχίσει την ίδια διαδικασία αυτό είναι κατάπτυστο. Κατάπτυστο πρώτα απ’ όλα είναι από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που τον ανέχεται γιατί το να εκπροσωπεί συμφέροντα τόσο εμφανή ένας υπουργός και είναι τόσο αποδεδειγμένο που δεν μπορεί να τον ανέχεσαι αν δεν έχεις σχέση κι εσύ με αυτά τα συμφέροντα».

Τελευταία τροποποίηση στις 23/03/2026 - 13:18
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