ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση στην κυκλοφορία νέων οχημάτων κατά 28,4% τον Δεκέμβριο
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:26 - 16 Ιαν 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση στην κυκλοφορία νέων οχημάτων κατά 28,4% τον Δεκέμβριο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 18.341 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 14.815 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 23,8%. Μείωση 4,9% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τoν Δεκέμβριο του έτους 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Δεκέμβριο του 2025 ανέρχονται σε 11.956 έναντι 9.314 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 28,4%.  

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2025, ανήλθε σε 3.139 έναντι 3.277 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,2%. Αύξηση 28,9% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Δεκέμβριο του 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Δεκέμβριο του 2025 ανέρχονται σε 3.030 έναντι 3.166 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,3%.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 258.136 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 243.796 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 5,9%. Αύξηση 2,4% είχε παρουσιάσει το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025 ανέρχονται σε 156.561 έναντι 148.276 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 5,6%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025, ανήλθε σε 83.381 έναντι 81.897 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 1,8%. Αύξηση 18,0% είχε παρουσιάσει το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025 ανέρχονται σε 79.887 έναντι 77.979 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 2,4%.

elstat_pinakes_4431d.JPG

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ευρωομάδα ΝΔ κατά ΠΑΣΟΚ για Mercosur: Λαϊκίζουν για να χαϊδέψουν αυτιά στα μπλόκα
Πολιτική

Ευρωομάδα ΝΔ κατά ΠΑΣΟΚ για Mercosur: Λαϊκίζουν για να χαϊδέψουν αυτιά στα μπλόκα

Γεωπολιτικές εντάσεις, δασμοί και Ταμείο Ανάκαμψης ορίζουν τη μοίρα της ελληνικής οικονομίας το 2026
Οικονομία

Γεωπολιτικές εντάσεις, δασμοί και Ταμείο Ανάκαμψης ορίζουν τη μοίρα της ελληνικής οικονομίας το 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Η ηλικία «οδηγεί» τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Η ηλικία «οδηγεί» τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8% η ανεργία τον Ιούνιο – Αυξήθηκαν κατά 1,2% οι απασχολούμενοι σε ετήσια βάση
Εργασιακά

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8% η ανεργία τον Ιούνιο – Αυξήθηκαν κατά 1,2% οι απασχολούμενοι σε ετήσια βάση

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 13,6% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 13,6% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση των γεννήσεων στο α&#039; τρίμηνο - Η εικόνα ανά περιοχή (πίνακες)
Ειδήσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση των γεννήσεων στο α' τρίμηνο - Η εικόνα ανά περιοχή (πίνακες)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 14:00

Reuters: Ενισχύει την άμυνα του το Ιράν – Θα παραλάβει κινεζικά φορητά αντιαεροπορικά συστήματα

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 13:56

BMW: «Ψαλίδι» σε 8.000 θέσεις εργασίας για εξοικονόμηση €1 δισ. ετησίως

Ειδήσεις
29/07/2026 - 13:42

Χατζηδάκης: Με τις υπεύθυνες δηλώσεις απλοποιείται το 40% των διαδικασιών του Δημοσίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
29/07/2026 - 13:38

ΕΣΕΕ: Δικαίωση για τη γουνοποιία η εξαίρεση των ρωσικών sable από τις κυρώσεις της ΕΕ

Οικονομία
29/07/2026 - 13:28

Στις 2,22% οι αποδόσεις των τρίμηνων εντόκων: Ισχυρή ζήτηση με κάλυψη 2,3 φορές

Πολιτική
29/07/2026 - 13:16

Μήνυμα ΥΠΕΞ για τον σεισμό στην Ιαπωνία: Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του ιαπωνικού λαού

Ανεμοδείκτης
29/07/2026 - 13:02

Αν είστε γονείς, μην κρατάτε τα παιδιά σας σ’ αυτή τη χώρα!

Πολιτική
29/07/2026 - 13:02

Χρυσοχοΐδης από Θεσσαλονίκη: Ισχυρή αστυνομία, ισχυρό κράτος δικαίου – Καμία ανοχή στις εγκληματικές οργανώσεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 12:48

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Οικονομία
29/07/2026 - 12:48

Παπαθανάσης: Στο επίκεντρο τα κλειστά ακίνητα για το «Ανακαινίζω» - Νέα χρηματοδότηση για μικρές επιχειρήσεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 12:45

Ο Τραμπ συμπαθεί τους νικητές και πλέον βλέπει με... άλλο μάτι τον Ζελένσκι

Ναυτιλία
29/07/2026 - 12:38

Το στοίχημα της πράσινης μεθανόλης και του υδρογόνου - Η ΕΕ «ρίχνει» €103 εκατ. στον ολλανδικό στόλο

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
29/07/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Η ηλικία «οδηγεί» τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

Εργασιακά
29/07/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8% η ανεργία τον Ιούνιο – Αυξήθηκαν κατά 1,2% οι απασχολούμενοι σε ετήσια βάση

Ειδήσεις
29/07/2026 - 12:26

Κυψέλη: Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει το πτώμα που βρέθηκε σε βαλίτσα

Αναλύσεις
29/07/2026 - 12:21

Η JPMorgan βλέπει νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας στις ελληνικές τράπεζες

ΕΜΠΟΡΙΟ
29/07/2026 - 12:17

Η ΕΕ εξαιρεί τις ρωσικές γούνες sable από το νέο πακέτο κυρώσεων - Η αντίδραση της ΕΣΕΕ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 12:11

Συνάντηση 5+1 για το Κυπριακό, μετά τις συνομιλίες Γκουτέρες με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 12:11

Porsche: Άλμα 34% στα κέρδη με «όχημα» τα premium μοντέλα

Εργασιακά
29/07/2026 - 12:08

Επεκτείνεται κατά 8.000 θέσεις εργασίας το πρόγραμμα απασχόλησης για άνεργους 55 έως 74 ετών

Ειδήσεις
29/07/2026 - 11:57

Ερντογάν: «Ιστορικό βήμα» η συμφωνία με το Ιράκ για 1 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
29/07/2026 - 11:57

Ο Μητσοτάκης παραδομένος στο πελατειακό κράτος (του)

Πολιτική
29/07/2026 - 11:47

Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: Οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια των ακριτικών νησιών

Magazino
29/07/2026 - 11:41

Δήμος Αθηναίων: Η Μουσική Τεχνόπολη υποδέχεται έναν δυναμικό συναυλιακό Σεπτέμβριο

Ναυτιλία
29/07/2026 - 11:41

EY-Parthenon: Περιθώρια ανάπτυξης για την ελληνική ναυπηγοεπισκευή με προοπτική εσόδων €759 εκατ.

Ειδήσεις
29/07/2026 - 11:36

Παπαθανάσης: Νέες δράσεις εκσυγχρονισμού των ΑΕΙ και υποστήριξης της ένταξης φοιτητών και φοιτητριών στην αγορά εργασίας

Ανακοινώσεις
29/07/2026 - 11:34

ElvalHalcor: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

Ναυτιλία
29/07/2026 - 11:32

ΟΠΑ και Πανεπιστήμιο Σαγκάης ενισχύουν τη συνεργασία τους στη ναυτική εκπαίδευση

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 11:31

Νευρικότητα στις ευρωαγορές: Υποχωρεί η τεχνολογία, ξεχωρίζουν Kering και Glencore

Πολιτική
29/07/2026 - 11:22

Επαφές του Δημήτρη Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς σε Βόλο και Αργολίδα, ενόψει ΔΕΘ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ