Τραμ – Γραμμή 6: Τερματικός σταθμός στο Φιξ λόγω έργων στη Βασιλίσσης Όλγας από Τρίτη 17/2

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, στα δρομολόγια του Τραμ της Γραμμής 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα». Οι συρμοί θα έχουν προσωρινό τερματικό σταθμό στη στάση «Φιξ».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα περιορίζονται στο τμήμα «Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη», ενώ οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα» δεν θα εξυπηρετούνται προσωρινά.

Η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία κατόπιν αιτήματος της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε., για την εκτέλεση τεχνικών έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και της ασφάλειας των δρομολογίων.

Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν ανάλογα τη μετακίνησή τους και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές στάσεις ή μέσα μεταφοράς για την πρόσβασή τους στο κέντρο της Αθήνας.