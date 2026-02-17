Επισημαίνεται ότι με την ένταξη της νέας στάσης στο δίκτυο του τραμ, τα δρομολόγια της Γραμμής 7 θα εκτελούνται πλέον κατά μήκος της διαδρομής Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος και αντίστροφα, Ακτή Ποσειδώνος - Ασκληπιείο Βούλας, προσφέροντας βελτιωμένη σύνδεση για τους επιβάτες.
20:05 - 17 Φεβ 2026
ΣΤΑΣΥ: Σε λειτουργία από την Τετάρτη (18/2) η νέα στάση τραμ «Ακτή Ποσειδώνος» στον Πειραιά
Από αύριο, Τετάρτη (18/2), τίθεται σε λειτουργία η νέα στάση τραμ «Ακτή Ποσειδώνος» στον Πειραιά, η οποία θα λειτουργεί ως τερματικός σταθμός της Γραμμής 7, όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ.
