Χριστοδουλάκης: Δεν υπάρχει θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ - «Όχι» σε συνεργασία με τη ΝΔ

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης μίλησε σήμερα (17/2) μέσω συνέντευξης που παραχώρησε για τις εξελίξεις στην Αξιωματική Αντιπολίτευση, όπως επίσης και για το επικείμενο συνέδριο του κόμματος.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό των Παραπολιτικών, ο κ. Χριστοδουλάκης αναφέρθηκε στις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σημειώνοντας ότι:

«Έχουμε μπροστά μας μια συνεδριακή διαδικασία, στη συνεδριακή διαδικασία και στον προσυνεδριακό διάλογο και στο συνέδριό μας προφανώς όχι μόνο έχουμε το δικαίωμα, αλλά είμαστε και υποχρεωμένοι να συζητήσουμε και διαφορετικές οπτικές και διαφορετικές προσεγγίσεις και μέσα από την συλλογική μας απόφαση να καταλήξουμε σε σύνθεση όλων αυτών των οπτικών. Υγεία είναι αυτό.

Το ΠΑΣΟΚ πάντα είχε τον πλούτο εκπροσώπησης διευρυμένων κοινωνικών δεξαμενών από την σύγχρονη Αριστερά μέχρι το προοδευτικό Κέντρο και αυτό οφείλει να αποτυπωθεί και τώρα. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό ή θα γίνει αυτό προφανώς πρέπει να μπαίνει στα όρια της θεσμικής και της συλλογικής λειτουργίας του κόμματος ακριβώς για να μην δίνει τροφή να αλλοιώνεται το μήνυμά μας προς τα έξω».

Όσον αφορά τα ποσοστά που φαίνεται να καταγράφει το ΠΑΣΟΚ στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ανέφερε:

«Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση δεν είμαστε ακόμα τουλάχιστον κοντά σε αυτόν με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα.Μπορώ να πω σε τίτλους τη δική μου οπτική που αφορά το πως οφείλουμε να αποσαφηνίσουμε με πολύ πιο καθαρό τρόπο θέματα στρατηγικής, του ρόλου του ΠΑΣΟΚ στο πολιτικό μας σύστημα, το πρόσημο της πολιτικής μας, με ποιους είμαστε γιατί δεν μπορούμε να είμαστε με όλους, διαφορετικές γραμμές, αιχμές δηλαδή τι θέλουμε να λέει και να κάνει το ΠΑΣΟΚ στο πολιτικό μας σύστημα. Αυτό ακριβώς είναι το αντικείμενο του συνεδρίου μας».

Ερωτηθείς αν θα πρέπει να αποκλειστεί ρητά μια μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ ο κ. Χριστοδουλάκης υπογράμμισε ότι κατά τον ίδιο όταν μέλη του ΠΑΣΟΚ ερωτώνται για τα θέματα των συνεργασιών με τη ΝΔ πρέπει να απαντούν «καθαρά όχι», συμπληρώνοντας παράλληλα ότι:

«Το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ εκπροσωπούν τους δυο διαφορετικούς κόσμους του πολιτικού μας συστήματος. Αν η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί ο καθένας θα αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί αλλά δεν φτάνει μόνο για να κυβερνηθεί η χώρα με σταθερότητα απλώς να βγει το 151, χρειάζεται να υπάρχει ένα μίνιμουμ προγραμματικής ή πολιτικής συμφωνίας, ώστε η χώρα να μπορεί να κυβερνηθεί με όρους πολιτικούς και όχι με όρους αριθμητικούς.Μίνιμουμ πολιτικής συμφωνίας με δύο παρατάξεις που εκπροσωπούν δύο διαφορετικούς κόσμους για μένα δεν μπορεί να υπάρξει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ερωτηθείς αν εκτιμά ότι υπάρχει θέμα ηγεσίας, ο κ. Χριστοδουλάκης διαβεβαίωσε ότι:

«Η ηγεσία μας επιλέχθηκε πριν από ένα χρόνο, έχει μια πολύ φρέσκια νομιμοποίηση,αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα ηγεσίας».