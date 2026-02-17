ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χριστοδουλάκης: Δεν υπάρχει θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ - «Όχι» σε συνεργασία με τη ΝΔ
Πολιτική
19:56 - 17 Φεβ 2026

Χριστοδουλάκης: Δεν υπάρχει θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ - «Όχι» σε συνεργασία με τη ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης μίλησε σήμερα (17/2) μέσω συνέντευξης που παραχώρησε για τις εξελίξεις στην Αξιωματική Αντιπολίτευση, όπως επίσης και για το επικείμενο συνέδριο του κόμματος. 

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό των Παραπολιτικών, ο κ. Χριστοδουλάκης αναφέρθηκε στις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σημειώνοντας ότι:

«Έχουμε μπροστά μας μια συνεδριακή διαδικασία, στη συνεδριακή διαδικασία και στον προσυνεδριακό διάλογο και στο συνέδριό μας προφανώς όχι μόνο έχουμε το δικαίωμα, αλλά είμαστε και υποχρεωμένοι να συζητήσουμε και διαφορετικές οπτικές και διαφορετικές προσεγγίσεις και μέσα από την συλλογική μας απόφαση να καταλήξουμε σε σύνθεση όλων αυτών των οπτικών. Υγεία είναι αυτό.

Το ΠΑΣΟΚ πάντα είχε τον πλούτο εκπροσώπησης διευρυμένων κοινωνικών δεξαμενών από την σύγχρονη Αριστερά μέχρι το προοδευτικό Κέντρο και αυτό οφείλει να αποτυπωθεί και τώρα. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό ή θα γίνει αυτό προφανώς πρέπει να μπαίνει στα όρια της θεσμικής και της συλλογικής λειτουργίας του κόμματος ακριβώς για να μην δίνει τροφή να αλλοιώνεται το μήνυμά μας προς τα έξω».

Όσον αφορά τα ποσοστά που φαίνεται να καταγράφει το ΠΑΣΟΚ στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ανέφερε:

«Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση δεν είμαστε ακόμα τουλάχιστον κοντά σε αυτόν με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα.Μπορώ να πω σε τίτλους τη δική μου οπτική που αφορά το πως οφείλουμε να αποσαφηνίσουμε με πολύ πιο καθαρό τρόπο θέματα στρατηγικής, του ρόλου του ΠΑΣΟΚ στο πολιτικό μας σύστημα, το πρόσημο της πολιτικής μας, με ποιους είμαστε γιατί δεν μπορούμε να είμαστε με όλους, διαφορετικές γραμμές, αιχμές δηλαδή τι θέλουμε να λέει και να κάνει το ΠΑΣΟΚ στο πολιτικό μας σύστημα. Αυτό ακριβώς είναι το αντικείμενο του συνεδρίου μας».

Ερωτηθείς αν θα πρέπει να αποκλειστεί ρητά μια μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ ο κ. Χριστοδουλάκης υπογράμμισε ότι κατά τον ίδιο όταν μέλη του ΠΑΣΟΚ ερωτώνται για τα θέματα των συνεργασιών με τη ΝΔ πρέπει να απαντούν «καθαρά όχι», συμπληρώνοντας παράλληλα ότι:

«Το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ εκπροσωπούν τους δυο διαφορετικούς κόσμους του πολιτικού μας συστήματος. Αν η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί ο καθένας θα αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί αλλά δεν φτάνει μόνο για να κυβερνηθεί η χώρα με σταθερότητα απλώς να βγει το 151, χρειάζεται να υπάρχει ένα μίνιμουμ προγραμματικής ή πολιτικής συμφωνίας, ώστε η χώρα να μπορεί να κυβερνηθεί με όρους πολιτικούς και όχι με όρους αριθμητικούς.Μίνιμουμ πολιτικής συμφωνίας με δύο παρατάξεις που εκπροσωπούν δύο διαφορετικούς κόσμους για μένα δεν μπορεί να υπάρξει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ερωτηθείς αν εκτιμά ότι υπάρχει θέμα ηγεσίας, ο κ. Χριστοδουλάκης διαβεβαίωσε ότι:

«Η ηγεσία μας επιλέχθηκε πριν από ένα χρόνο, έχει μια πολύ φρέσκια νομιμοποίηση,αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα ηγεσίας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χαμάς: Καλεί το Συμβούλιο Ειρήνης να αναγκάσει το Ισραήλ να σταματήσει τις παραβιάσεις της εκεχειρίας
Ειδήσεις

Χαμάς: Καλεί το Συμβούλιο Ειρήνης να αναγκάσει το Ισραήλ να σταματήσει τις παραβιάσεις της εκεχειρίας

Τα ρομπότ... διδάσκουν κουνγκ φου στην Κίνα! (video)
Τεχνολογία

Τα ρομπότ... διδάσκουν κουνγκ φου στην Κίνα! (video)

Hellenic Cables: Θα προμηθεύσει inter-array καλώδια για υπεράκτιο αιολικό έργο στην Πολωνία
Επιχειρήσεις

Hellenic Cables: Θα προμηθεύσει inter-array καλώδια για υπεράκτιο αιολικό έργο στην Πολωνία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γεωργιάδης: «Η ΝΔ θα κριθεί από το έργο της» – Αιχμές για Τσίπρα, Κοβέσι &amp; συνεργασίες
Πολιτική

Γεωργιάδης: «Η ΝΔ θα κριθεί από το έργο της» – Αιχμές για Τσίπρα, Κοβέσι & συνεργασίες

Ο Ανδρουλάκης δηλώνει «παρών» απέναντι στα branding και τα... rebranding
Πολιτική

Ο Ανδρουλάκης δηλώνει «παρών» απέναντι στα branding και τα... rebranding

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές
Πολιτική

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
25/05/2026 - 12:38

Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και τη γαλάζια οικονομία

Ναυτιλία
25/05/2026 - 12:36

Κικίλιας: 51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία - Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 12:28

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι ΑΠΕ ρίχνουν τη χονδρική, αλλά όχι τους λογαριασμούς

Ειδήσεις
25/05/2026 - 12:26

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου εισηγείται αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου

Πολιτική
25/05/2026 - 12:24

Γεωργιάδης: «Η ΝΔ θα κριθεί από το έργο της» – Αιχμές για Τσίπρα, Κοβέσι & συνεργασίες

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 12:16

Καφούνης: Ακόμη ένα δύσκολο τρίμηνο για το εμπόριο – Επείγουν μέτρα στήριξης

Πολιτική
25/05/2026 - 12:12

Αποστολάκη: Να δημοσιευτεί άμεσα η δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών

Πολιτική
25/05/2026 - 12:00

Μητσοτάκης για δημογραφικό: €150 ανά παιδί τον Ιούνιο και νέο «Σπίτι μου» στον σχεδιασμό

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
25/05/2026 - 11:59

Μυτιληναίος στους FT: Θετικό βήμα η στοχευμένη στήριξη στη βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος

Πολιτική
25/05/2026 - 11:48

ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;

Ειδήσεις
25/05/2026 - 11:42

Τεχεράνη: Το μήνυμα για το Ορμούζ και οι προειδοποιήσεις για εμπλοκή από το Ισραήλ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
25/05/2026 - 11:29

Κατόπιν ωρίμου σκέψεως

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/05/2026 - 11:27

ΕΛΑΣ: 20 συλλήψεις στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από €3 εκατ. η ζημιά

Οικονομία
25/05/2026 - 11:12

Πιερρακάκης: «Μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας» – Στήριξη για τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 11:09

Ισχυρή ανάπτυξη του Factoring στην Ελλάδα το 2025 – Στα €29,4 δισ. ο διαχειριζόμενος κύκλος εργασιών

Ειδήσεις
25/05/2026 - 11:05

Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 11:03

Δούκας κατά νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης: «Καταργεί την αυτοτέλεια των δήμων»

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 10:59

Το ξέσπασμα του MVP (video)

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 10:54

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε άνοδο με «καύσιμο» τις ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 10:43

ΧΑ: Προσδοκίες για ράλι προς τις 2.300 μονάδες με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:33

Παραδιάς (ΠΟΜΙΔΑ): Ιστορική αλλαγή στο Κληρονομικό Δίκαιο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 10:28

Ξενοδόχοι Θεσσαλονίκης - Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση: «Τριτοκοσμική η κατάσταση στα οδικά σύνορα»

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:23

Κίνα - Ρωσία: Εκτόξευση εμπορίου +19,7% στο α’ τετράμηνο – Νέο ρεκόρ άνω των $200 δισ. ετησίως

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 10:14

Bally’s Intralot: Υπογράφει νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

Πολιτική
25/05/2026 - 10:12

Ο Ανδρουλάκης δηλώνει «παρών» απέναντι στα branding και τα... rebranding

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:10

Ιράν–ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο προειδοποιεί για «εναλλακτική λύση» αν αποτύχουν οι συνομιλίες

Οικονομία
25/05/2026 - 10:01

Προϋπολογισμός: Φορολογικά έσοδα €5,5 δισ. τον Απρίλιο - Υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα τετραμήνου

Πολιτική
25/05/2026 - 09:57

Καρυστιανού κατά ΕΕ για κάλυψη Μητσοτάκη: Καταγγελίες για κράτος δικαίου και αδράνεια των θεσμών

Ειδήσεις
25/05/2026 - 09:48

Πανικός στο Τόκιο: Περίπου 20 τραυματίες μετά από επίθεση με χημική ουσία σε εμπορικό κέντρο

Ειδήσεις
25/05/2026 - 09:41

Σήμα συναγερμού από ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ προαναγγέλλει νέα άνοδο πληθωρισμού και αύξηση επιτοκίων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ