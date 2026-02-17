Χαμάς: Καλεί το Συμβούλιο Ειρήνης να αναγκάσει το Ισραήλ να σταματήσει τις παραβιάσεις της εκεχειρίας
19:38 - 17 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η Χαμάς κάλεσε το Συμβούλιο Ειρήνης, υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, να υποχρεώσει το Ισραήλ να «σταματήσει τις παραβιάσεις» της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Καλούμε τα μέλη του Συμβουλίου να λάβουν σοβαρά μέτρα ώστε να αναγκάσουν την ισραηλινή κατοχή να σταματήσει τις παραβιάσεις στη Γάζα, ενώ ο γενοκτονικός πόλεμος συνεχίζεται στο θύλακα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χάζεμ Κάσεμ.

Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται καθημερινά για παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025 υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, η Χαμάς κάλεσε το Συμβούλιο να αναλάβει δράση, ούτως ώστε να «ξεκινήσει τις εργασίες της» η Εθνική Επιτροπή Διοίκησης της Γάζας (NCAG), η οποία θα αναλάβει προσωρινά τη διακυβέρνηση του θύλακα.

Επισημαίνεται ότι η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη (19/2) στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Γκίντεον Σάαρ θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ στη συνάντηση.

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει αύριο και στη συνεδρίαση του Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, σε επίπεδο υπουργών, προτού αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον, όπου θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ στη σύνοδο του Συμβουλίου Ειρήνης.

