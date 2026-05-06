Ηλεκτρικά πατίνια: Η αύξηση των τροχαίων, οι προβλέψεις του ΚΟΚ και η πολιτική αντιπαράθεση

Ιδιαίτερα ανησυχητικά εμφανίζονται τα στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα που συνδέονται με τη ραγδαία εξάπλωση των ηλεκτρικών πατινιών, με τα περιστατικά να αφορούν συχνά ανήλικους χρήστες και να οδηγούν σε σοβαρούς τραυματισμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ειδικότερα, οι αλλαγές στις μετακινήσεις μέσα στα αστικά κέντρα έχουν διαμορφώσει ένα νέο τοπίο κινητικότητας, το οποίο συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις για την οδική ασφάλεια.

Σύμφωνα με δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι θάνατοι που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών και άλλων ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν από 61 το 2021 σε 92 το 2022, με περισσότερο από το 80% των περιστατικών να οφείλεται σε συγκρούσεις με βαρύτερα οχήματα.

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι η επιλογή της μετακίνησης με ηλεκτρικό πατίνι, παρά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ως μια ευέλικτη και βιώσιμη μορφή μετακίνησης, εντάσσεται σε ένα οδικό περιβάλλον υψηλού κινδύνου, ιδίως για τους πιο ευάλωτους χρήστες του δρόμου.

Τι προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.

Στην Ελλάδα, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, μέσω του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθορίζει σαφείς κανόνες για τη χρήση αυτών των μέσων:

προβλέπεται ανώτατο όριο ταχύτητας τα 25 χλμ./ώρα, χρήση στο οδικό δίκτυο μόνο από άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω, απαγόρευση κυκλοφορίας σε πεζοδρόμια, καθώς και υποχρεωτικός εξοπλισμός με φωτισμό και ανακλαστικά. Η χρήση κράνους θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια και συνιστάται ανεπιφύλακτα σε όλους τους χρήστες.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το τελευταίο διάστημα το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» θέτει ως βασική προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στο δρόμο, ενισχύοντας παράλληλα την ενημέρωση για την ομαλή ενσωμάτωση της μικροκινητικότητας στο σύγχρονο κυκλοφοριακό περιβάλλον.

Όπως επισημαίνεται, η χρήση ηλεκτρικών πατινιών δεν αποτελεί απλώς μια εναλλακτική μορφή μετακίνησης, αλλά συνεπάγεται πλήρη συμμετοχή στο οδικό σύστημα, με αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες, να προστατεύουν τον εαυτό τους και να σέβονται όλους τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Στο ίδιο πλαίσιο, θέση έχει λάβει και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, ο οποίος προσφέρει δωρεάν εξειδικευμένα μαθήματα σε χρήστες ηλεκτρικών πατινιών.

Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, στην ενίσχυση της υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς, στην καλλιέργεια κουλτούρας συνύπαρξης μεταξύ όλων των χρηστών του οδικού δικτύου, καθώς και στην ενδυνάμωση της γνώσης και της αυτοπεποίθησης των χρηστών μέσων μικροκινητικότητας. Σε ένα περιβάλλον όπου η συνύπαρξη διαφορετικών μέσων μετακίνησης παραμένει συχνά άναρχη και επικίνδυνη, η σωστή εκπαίδευση αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο πρόληψης ατυχημάτων.

Νέα νομοθεσία και πολιτική αντιπαράθεση

Σε αυτό το φόντο, υπενθυμίζεται ότι χθες (5/5) ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε την εφαρμογή νέας νομοθεσίας για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, τονίζοντας από την πλευρά του ότι ο ίδιος θα επιθυμούσε προσωπικά να απαγορευθούν.

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι τις τελευταίες μέρες στους ελέγχους που διεξάγονται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έχουν τεθεί στο στόχαστρο και τα ηλεκτρικά πατίνια για τη μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Την ίδια στιγμή, το επίμαχο ζήτημα έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση στο Δήμο Αθηναίων. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά» και πρώην δήμαρχος, Κώστας Μπακογιάννης κατήγγειλε χθες το Δήμαρχο, Χάρη Δούκα για καθυστέρηση στην εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης των ηλεκτρικών πατινιών.

Από τη δική του μεριά, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας υπογράμμισε ότι η δημοτική αρχή βάζει τάξη στο «χάος» με τα πατίνια μέσω νέου κανονισμού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Απελευθερώνουμε δημόσιο χώρο και βάζουμε τάξη στο χάος με τα πατίνια. Προωθούμε τη μικροκινητικότητα στην πόλη, αλλά με ξεκάθαρους κανόνες σε κάθε Δημοτική Κοινότητα. Με τον νέο κανονισμό απαγορεύεται η κίνηση των Ε.Π.Η.Ο. στα πεζοδρόμια, γύρω από την Ακρόπολη, στην Ερμού και την Αιόλου, ενώ θέτουμε όρια ταχύτητας και δημιουργούμε 1.574 θέσεις στάθμευσης για πατίνια εταιρειών εκμίσθωσης σε 124 ζώνες μαζικής στάθμευσης. Προστατεύουμε με πράξεις την προσβασιμότητα όλων των συμπολιτών μας».