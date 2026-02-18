Τεχεράνη: Πυρκαγιά κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Συναγερμός σήμανε στην Τεχεράνη μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή Παράντ, σε μικρή απόσταση από την ιρανική πρωτεύουσα και κοντά σε εγκαταστάσεις στρατιωτικού και στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, την Τετάρτη ξέσπασε φωτιά στην Παράντ, με βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν να απεικονίζουν πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από την περιοχή, η οποία βρίσκεται στην επαρχία της Τεχεράνης και γειτνιάζει με σημαντικές υποδομές.

Όπως μετέδωσαν τα ίδια μέσα, επικαλούμενα την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία, ο μαύρος καπνός που έγινε ορατός κοντά στην πόλη οφείλεται σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε καλαμιές στις όχθες του ποταμού Παράντ. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.