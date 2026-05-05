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Optima bank: Αύξηση μερίσματος κατά 21% και επιβεβαίωση της ισχυρής αναπτυξιακής πορείας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14:09 - 05 Μάι 2026

Optima bank: Αύξηση μερίσματος κατά 21% και επιβεβαίωση της ισχυρής αναπτυξιακής πορείας

Reporter.gr Newsroom
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα (5/5), η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Optima bank, κατά την οποία εγκρίθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025 και ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της τράπεζας και τη δέσμευσή της στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.

Έγκριση χρηματοοικονομικής έκθεσης 2025

Η γενική συνέλευση ενέκρινε την ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση της τράπεζας για τη χρήση 2025, η οποία αποτυπώνει μία ακόμη χρονιά ισχυρών επιδόσεων. Κατά το 2025 ο όμιλος της Optima bank κατέγραψε καθαρά κέρδη μετά από φόρους €170 εκατ. αυξημένα κατά 21% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τα κέρδη αυτά αντιστοιχούν σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 25,3%, μία από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, ενώ ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα διαμορφώθηκε στο 24,5%, αντανακλώντας την αποδοτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της τράπεζας. Ισχυρή ήταν η ανάπτυξη σε όλα τα βασικά μεγέθη, με τις καταθέσεις να ανέρχονται σε €6,3 δισ., αυξημένες κατά 36%, και τα καθαρά δανειακά υπόλοιπα να διαμορφώνονται σε €5,1 δισ., αυξημένα κατά 40%, συνεχίζοντας τη δυναμική πιστωτική επέκταση της τράπεζας.

Διανομή μερίσματος – Ενισχυμένη ανταμοιβή μετόχων

Τη διανομή μερίσματος ύψους €0,23 ανά μετοχή για τη χρήση 2025, ενέκρινε η γενική συνέλευση, που αντιστοιχεί σε συνολικό μεικτό ποσό €50,9 εκατ., αυξημένο κατά 21% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αναδεικνύοντας την ενισχυμένη απόδοση προς τους μετόχους. Το μέρισμα για τη χρήση 2025 αντιστοιχεί σε 30% των καθαρών κερδών, επιβεβαιώνοντας τη συνεπή πολιτική ανταμοιβής των μετόχων.

Στρατηγικές πρωτοβουλίες και προοπτικές

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης αναδείχθηκε η στρατηγική σημασία της πρότασης εξαγοράς της Euroxx, η οποία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ομίλου για την περαιτέρω ενίσχυση των παρεχόμενων επενδυτικών και χρηματιστηριακών υπηρεσιών του, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης και συνεργειών. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς, αναμένεται να ενισχύσει τις προμήθειες κατά ~20%, καθώς και τις δυνατότητες στους τομείς του brokerage, του investment banking και του asset management.
Ο πρόεδρος της Optima bank, κ. Γεώργιος Τανισκίδης, δήλωσε: ‘‘Οι αποφάσεις της σημερινής τακτικής γενικής συνέλευσης επιβεβαιώνουν τη στρατηγική συνέπεια και την ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Optima bank. Η διανομή μερίσματος αντανακλά τη σταθερή δέσμευσή μας για ουσιαστική ανταμοιβή της εμπιστοσύνης των μετόχων μας, σε συνέχεια των ισχυρών οικονομικών μας επιδόσεων. Μέσα από το όραμα και τη συλλογική προσπάθεια όλων των ανθρώπων μας, η Optima bank έχει εξελιχθεί σε τράπεζα αναφοράς για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση, υπεύθυνη διακυβέρνηση και βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος των μετόχων, της οικονομίας και της κοινωνίας.’’

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