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Σιδηρόδρομοι Ελλάδος: €25 εκατ. για 100 νέες «έξυπνες» διαβάσεις ασφαλείας στο δίκτυο
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17:48 - 08 Μάι 2026

Σιδηρόδρομοι Ελλάδος: €25 εκατ. για 100 νέες «έξυπνες» διαβάσεις ασφαλείας στο δίκτυο

Reporter.gr Newsroom
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Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος προχωρούν σε νέο έργο αναβάθμισης της ασφάλειας του σιδηροδρομικού δικτύου, με την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ύψους 25 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση 100 νέων Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων (ΑΣΙΔ) υψηλής ασφάλειας SIL4.

Το έργο αφορά κρίσιμα σημεία του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου και περιλαμβάνει την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων με νέας τεχνολογίας εξοπλισμό, καθώς και την πλήρη εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρησή τους. Παράλληλα προβλέπεται η ενσωμάτωσή τους στο ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας ETCS, μαζί με τις απαραίτητες δοκιμές, πιστοποιήσεις και διαδικασίες θέσης σε λειτουργία.

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε βασικούς άξονες του δικτύου, όπως οι γραμμές Θεσσαλονίκη–Ειδομένη, Θεσσαλονίκη–Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη–Φλώρινα, Στρυμώνας–Προμαχώνας, Πειραιάς–Πλατύ και Αλεξανδρούπολη–Ορμένιο, περιοχές που θεωρούνται κομβικές για την επιβατική και εμπορευματική κυκλοφορία.

Η συνολική διάρκεια του έργου ορίζεται σε 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και περιλαμβάνει τόσο το στάδιο της προμήθειας και εγκατάστασης όσο και την περίοδο συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των νέων συστημάτων.

Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός, η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας στο δίκτυο. Τόνισε ότι οι ισόπεδες διαβάσεις αποτελούν κρίσιμα σημεία επαφής του σιδηροδρόμου με την καθημερινότητα των πολιτών και πως η αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων με σύγχρονο εξοπλισμό υψηλής αξιοπιστίας, σε συνδυασμό με τη διασύνδεση με το ETCS και την πρόβλεψη πλήρους συντήρησης, ενισχύει τον στόχο για έναν πιο ασφαλή και σύγχρονο σιδηρόδρομο.

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