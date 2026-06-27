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Αλλαγές στη Γραμμή 3 του Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή 28/6
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:52 - 27 Ιουν 2026

Αλλαγές στη Γραμμή 3 του Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή 28/6

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικές αλλαγές τίθενται σε ισχύ από αύριο, Κυριακή 28 Ιουνίου, στη λειτουργία της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, καθώς ξεκινούν οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Συγκεκριμένα, κάθε Κυριακή έως και Πέμπτη, οι σταθμοί «Μέγαρο Μουσικής», «Αμπελόκηποι», «Πανόρμου» και «Κατεχάκη» θα κλείνουν στις 21:40, δηλαδή περίπου δυόμιση ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας.

Πώς θα εκτελούνται τα δρομολόγια

Κατά τη διάρκεια των τεχνικών εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 3 θα πραγματοποιείται στα εξής τμήματα:

Δημοτικό Θέατρο – Ευαγγελισμός

Εθνική Άμυνα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο

Οι τελευταίοι συρμοί πριν το κλείσιμο των σταθμών

Προς Δουκίσσης Πλακεντίας

Από Δημοτικό Θέατρο: 21:05

Από Σύνταγμα: 21:30

Από Ευαγγελισμός: 21:32

Από Μέγαρο Μουσικής: 21:33

Από Αμπελόκηποι: 21:35

Από Πανόρμου: 21:37

Από Κατεχάκη: 21:39

Προς Δημοτικό Θέατρο

Από Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:30

Από Εθνική Άμυνα: 21:40

Από Κατεχάκη: 21:41

Από Πανόρμου: 21:43

Από Αμπελόκηποι: 21:45

Από Μέγαρο Μουσικής: 21:47

Τι αλλάζει στα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από την έναρξη των εργασιών θα αναχωρούν:

Από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο στις 21:30

Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:05

Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10

Μετά τις 21:40, οι συρμοί:

με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο θα ξεκινούν από τον σταθμό Εθνική Άμυνα,

ενώ όσοι αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν επίσης στον σταθμό Εθνική Άμυνα.

Αναχωρήσεις μετά τις 21:40

Εθνική Άμυνα – Αεροδρόμιο

22:17

22:54

23:30

Αεροδρόμιο – Εθνική Άμυνα

21:46

22:22

22:58

23:34

Προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ21 για την εξυπηρέτηση των επιβατών

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ21 «Στ. Μετρό Ευαγγελισμός – Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα», η οποία θα εκτελεί δρομολόγια από Κυριακή έως Πέμπτη, καθημερινά από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.

Στάσεις προς Εθνική Άμυνα

Αφετηρία Στ. Ευαγγελισμός

Στ. Μέγαρο Μουσικής

Στ. Αμπελόκηποι

Στ. Πανόρμου

Στ. Κατεχάκη

Στ. Εθνική Άμυνα

Στάσεις προς Ευαγγελισμό

Στ. Εθνική Άμυνα

Στ. Κατεχάκη

Στ. Αμπελόκηποι

Στ. Πανόρμου

Στ. Μέγαρο Μουσικής

Στ. Ευαγγελισμός

Στ. Σύνταγμα

Αφετηρία Στ. Ευαγγελισμός

Το μήνυμα της ΣΤΑΣΥ

Σε ανακοίνωσή της, η ΣΤΑΣΥ επισημαίνει ότι οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των έργων αναβάθμισης της Γραμμής 3.

«Κατανοούμε την αναστάτωση που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων», αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία.

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