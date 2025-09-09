ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ευθύνεται για θεσμική κρίση και συγκάλυψη σκανδάλων

Ο τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Παπαηλιού, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τον κατηγορεί ότι απέφυγε να τοποθετηθεί σε θεσμικά ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη, τα οποία έχουν πληγεί από τις πολιτικές της κυβέρνησης και έχουν καταδικαστεί διεθνώς.

Ακόμα, ο κ. Παπαηλιού, τον κατηγορεί για σιωπή σε σκάνδαλα διαφθοράς και υποκλοπών, ενώ υποστηρίζει ότι παρενέβη σε ανοιχτές υποθέσεις όπως τα Τέμπη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ με σκοπό να συγκαλύψει ευθύνες στελεχών της ΝΔ. Ο Παπαηλιού καταλήγει ότι η χώρα βιώνει όχι μόνο οικονομική και κοινωνική, αλλά και θεσμική κρίση, για την οποία υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και τονίζει την ανάγκη αποκατάστασης της θεσμικής κανονικότητας από τις προοδευτικές δυνάμεις.

Πιο αναλυτικά ο τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός προσπάθησε κατά το δυνατόν να αποφύγει αναφορές σε θεσμικά ζητήματα που, λόγω των πολιτικών της κυβέρνησής του, βρίσκονται (και) αυτά στο κέντρο του ενδιαφέροντος της κοινωνίας.

Ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο κενό περιεχομένου σύνθημα της ΝΔ “νομιμότητα παντού”, είπε ότι τηρείται “απαρέγκλιτη ατζέντα νομιμότητας”, χωρίς να γίνει συγκεκριμένος.

Δεν τόλμησε να μιλήσει για τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου, που πλήττονται από τις πολιτικές του και τις οποίες διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν καταδικάσει.

Έτσι δεν αναφέρθηκε σε πλειάδα σκανδάλων διαφθοράς που αποτελούν καθημερινή πρακτική της κυβέρνησής του, ούτε στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Αντίθετα, επανέλαβε τα γνωστά, όσον αφορά στο έγκλημα των Τεμπών και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για το έγκλημα των Τεμπών, έσπευσε για πολλοστή φορά, να προκαταλάβει τη δικαιοσύνη, ερμηνεύοντας με αυθαίρετο τρόπο τα πορίσματα των τεχνικών εκθέσεων που έχουν συνταχθεί, παρεμβαίνοντας και εμποδίζοντας τη διερεύνηση της σχετικής υπόθεσης (προ)ανακριτικά και κοινοβουλευτικά.

Και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ακολούθησε τη “γνωστή” στη ΝΔ “συνταγή”, παραπέμποντας στο απώτερο παρελθόν και διαχέοντας τις ευθύνες διαχρονικά, ώστε οι “γαλάζιοι” εγκαλούμενοι “να βγουν λάδι”.

Μ΄ άλλα λόγια, παρενέβη σε εν εξελίξει υποθέσεις-σκάνδαλα, στα οποία εμπλέκονται στελέχη της ΝΔ, ακόμη και υπουργοί, προκειμένου αυτά “να κουκουλωθούν”.

Για όλα τα υπόλοιπα “άκρα του τάφου σιωπή”.

Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, αφού την πατρίδα μας ταλανίζει, εκτός από την οικονομική και κοινωνική κρίση, και θεσμική κρίση-κρίση κράτους δικαίου και εν τέλει κρίση δημοκρατίας.

Και αυτό γίνεται με απόλυτη ευθύνη της ΝΔ, της κυβέρνησής της και του ιδίου του Κυρ. Μητσοτάκη που είναι ο ενορχηστρωτής της συγκάλυψης.

Η αποκατάσταση της θεσμικής κανονικότητας αποτελεί αίτημα, στο οποίο οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να ανταποκριθούν».