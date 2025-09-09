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Σοκ στο Παρίσι: Βανδαλισμοί με κεφάλια χοίρων μπροστά σε τζαμιά
Ειδήσεις
12:36 - 09 Σεπ 2025

Σοκ στο Παρίσι: Βανδαλισμοί με κεφάλια χοίρων μπροστά σε τζαμιά

Reporter.gr Newsroom
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Στο Παρίσι και στις γύρω περιοχές εντοπίστηκαν σήμερα (9/9) το πρωί κεφάλια χοίρων μπροστά από τζαμιά, γεγονός που προκάλεσε έντονη καταδίκη από τις αρχές.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Λοράν Νουνέζ, χαρακτήρισε τα περιστατικά ως «απεχθείς πράξεις» και ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγή προσκείμενη στην έρευνα, τα κεφάλια βρέθηκαν σε δημόσιους χώρους τόσο μέσα στην πόλη όσο και στις κοντινές περιοχές Σηκουάνα-Σεν-Ντενί, στα ανατολικά του Παρισιού, και Ο-ντε-Σεν, στα νοτιοδυτικά της πόλης, όπως μετέδωσε το AFP. Ο Λοράν Νουνέζ διαβεβαίωσε ότι καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες για να ταυτοποιηθούν και να συλληφθούν οι υπεύθυνοι αυτών των προκλητικών ενεργειών.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Μπρουνό Ρεταγιό, εξέφρασε την πλήρη στήριξή του προς τους διαχειριστές και τους πιστούς των τζαμιών που επλήγησαν από τα περιστατικά, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις σε χώρους λατρείας ως «απύθμενη δειλία». Τόνισε, επίσης, ότι επιθυμεί οι μουσουλμάνοι συμπολίτες να μπορούν να ασκούν ελεύθερα την πίστη τους με ειρήνη.

Η Γαλλία αποτελεί τη χώρα με τη μεγαλύτερη μουσουλμανική κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ διαθέτει επίσης τον μεγαλύτερο εβραϊκό πληθυσμό εκτός Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ έχει καταγράψει αύξηση του αντιμουσουλμανικού μίσους και του αντισημιτισμού σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

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