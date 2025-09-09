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Η Revolut επεκτείνεται στα ΗΑΕ μετά από αρχική έγκριση της κεντρικής τράπεζας
Επιχειρήσεις
12:22 - 09 Σεπ 2025

Η Revolut επεκτείνεται στα ΗΑΕ μετά από αρχική έγκριση της κεντρικής τράπεζας

Reporter.gr Newsroom
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Η Revolut προετοιμάζεται για την επέκταση των υπηρεσιών της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά την αρχική έγκριση που έλαβε από την κεντρική τράπεζα της χώρας για τη λειτουργία αδειών πληρωμών και αποθήκευσης αξίας.

Η fintech εταιρεία σχεδιάζει παράλληλα να αυξήσει το προσωπικό της στην περιοχή τους επόμενους μήνες, ενισχύοντας τη δραστηριότητά της στην αγορά των ΗΑΕ.

Συγκεκριμένα, η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ενέκρινε την αίτηση της Revolut για χορήγηση άδειας τύπου «Stored Value Facilities», που αφορά στην αποθήκευση χρηματικής αξίας, καθώς και για «Retail Payment Services», που καλύπτει υπηρεσίες λιανικών πληρωμών. Μετά από αυτήν την έγκριση, η εταιρεία σκοπεύει να προχωρήσει σε ενίσχυση των προσλήψεών της στην περιοχή, προκειμένου να υποστηρίξει την ανάπτυξη των υπηρεσιών της.

Η Ambareen Musa, επικεφαλής των λειτουργιών της Revolut στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, χαρακτήρισε τη λήψη των αρχικών αυτών εγκρίσεων από την Κεντρική Τράπεζα ως «καθοριστικό βήμα» για την παρουσία της εταιρείας στην περιοχή, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για την περαιτέρω επέκταση και εδραίωση της Revolut στην αγορά των ΗΑΕ.

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