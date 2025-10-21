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Μεγάλου: Η Τράπεζα Πειραιώς πρωταγωνιστεί στη θεματοφυλακή νέας γενιάς και την ευρωπαϊκή ενοποίηση των αγορών
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:49 - 21 Οκτ 2025

Μεγάλου: Η Τράπεζα Πειραιώς πρωταγωνιστεί στη θεματοφυλακή νέας γενιάς και την ευρωπαϊκή ενοποίηση των αγορών

Reporter.gr Newsroom
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Τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η Πειραιώς στην επόμενη ημέρα του θεσμού της θεματοφυλακής ανέδειξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, σε συνέντευξή του στο διεθνές περιοδικό Global Custodian – ένα εκ των πλέον αναγνωρισμένων μέσων στον χώρο των κεφαλαιαγορών και της θεματοφυλακής.  

Ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε πως – καθώς ο κλάδος μετασχηματίζεται ριζικά μέσα από την ψηφιοποίηση, την ενσωμάτωση ESG και την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών – η θεματοφυλακή έχει πάψει να αποτελεί μια καθαρά συναλλακτική υπηρεσία. Έτσι, εξελίσσεται – όπως τόνισε – σε στρατηγικό συνεργάτη για τους θεσμικούς επενδυτές.

Η Πειραιώς, επενδύει συστηματικά στην πλήρη ψηφιοποίηση των λειτουργιών της, εισάγοντας αυτοματοποιημένες διαδικασίες straight-through processing, οι οποίες μειώνουν τον κίνδυνο και επιταχύνουν τον διακανονισμό συναλλαγών.

Η τεχνολογία, όπως σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, δεν αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο αλλά τον ίδιο τον πυρήνα της στρατηγικής της Πειραιώς, με λύσεις βασισμένες σε AI, cloud analytics και real-time custody dashboards. Οι λύσεις αυτές προσφέρουν, όπως υπογράμμισε, διαφάνεια, ταχύτητα και εξατομικευμένη πληροφόρηση στους πελάτες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, δε, στην ανάπτυξη θεματοφυλακής νέας γενιάς για εναλλακτικά και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, καθώς η Πειραιώς χτίζει θεσμικού επιπέδου υποδομές για ασφαλή διαχείριση και φύλαξη tokenised assets, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ανάγκες των θεσμικών επενδυτών.

Παράλληλα, σημείωσε πως η ενσωμάτωση δεικτών ESG στις υπηρεσίες θεματοφυλακής δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να παρακολουθούν την περιβαλλοντική και κοινωνική επίδοση των χαρτοφυλακίων τους, δίπλα στα οικονομικά τους αποτελέσματα – εξέλιξη που μετατρέπει τη βιωσιμότητα σε ουσιαστικό παράγοντα επενδυτικής αξίας.

Οικονομική αναγκαιότητα η ενοποίηση των κεφαλαιαγορών

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Μεγάλου επεσήμανε ότι η ενοποίηση των κεφαλαιαγορών αποτελεί πλέον οικονομική αναγκαιότητα.

Η πιθανή ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Euronext θα μπορούσε, όπως ανέφερε, να αλλάξει το τοπίο, ενισχύοντας τη ρευστότητα, την προβολή των εκδοτών και την προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Πειραιώς διαθέτει μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην ευρωπαϊκή ενοποίηση και την τοπική τεχνογνωσία, εξασφαλίζοντας ότι η εναρμόνιση θα συνοδεύεται από πρακτική αξία για επενδυτές και εκδότες.

Σημείωσε, δε, πως η διεθνής αναγνώριση της Πειραιώς στον χώρο της θεματοφυλακής είναι σταθερή τα τελευταία χρόνια, με διαδοχικές διακρίσεις από κορυφαίους θεσμούς του κλάδου.

Το 2025, η τράπεζα Πειραιώς ενίσχυσε περαιτέρω αυτή την παράδοση αριστείας, αποσπώντας το Global Custodian Award for Client Service & Relationship Management — ένα από τα πιο διακεκριμένα και απαιτητικά βραβεία παγκοσμίως, που απονέμεται αποκλειστικά σε οργανισμούς με κορυφαία επίδοση στην εξυπηρέτηση και στη διαχείριση σχέσεων θεσμικών πελατών. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και την αφοσίωση των ανθρώπων της Πειραιώς στην παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.

Κλείνοντας, ο Χρήστος Μεγάλου αναφέρθηκε στις στρατηγικές προτεραιότητες της επόμενης τριετίας:

(α) την εδραίωση της ηγετικής θέσης της Πειραιώς στη θεματοφυλακή,

(β) την επέκταση σε εναλλακτικά και ψηφιακά assets,

(γ) την περαιτέρω ενσωμάτωση ESG και

(δ) τη συνεχή επένδυση σε τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κυβερνοασφάλεια.

«Η φιλοδοξία μας είναι να ξεπεράσουμε τον ρόλο του παρόχου υπηρεσιών και να αποτελέσουμε πραγματικό στρατηγικό εταίρο των πελατών μας, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση ενός πιο ανταγωνιστικού και βιώσιμου ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος», σημείωσε καταληκτικά.

Μεγάλου: Η Τράπεζα Πειραιώς πρωταγωνιστεί στη θεματοφυλακή νέας γενιάς και την ευρωπαϊκή ενοποίηση των αγορών

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