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Τράπεζες: Οι τρεις λόγοι που «έριξαν» για ώρες τα e-banking
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19:55 - 28 Νοε 2025

Τράπεζες: Οι τρεις λόγοι που «έριξαν» για ώρες τα e-banking

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικά προβλήματα παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (28/11) στη λειτουργία των e-banking υπηρεσιών των ελληνικών τραπεζών. 

Πηγές των τραπεζών, που αντιμετώπισαν προβλήματα, κάνουν λόγο για υπερφόρτωση στα δίκτυα, λόγω μίας τριπλής συγκυρίας.

Η Παρασκευή (28/11) ήταν η τελευταία ημέρα του μήνα, καθώς μεσολαβεί Σαββατοκύριακο και η Δευτέρα είναι 1η Δεκεμβρίου. Έτσι υπήρχαν πολλές εντολές μισθοδοσίας. Παράλληλα, είχε δοθεί εντολή για την κατάθεση της επιστροφής ενοικίου στους δικαιούχους, αλλά και άλλες πληρωμές επιδομάτων.

Επιπλέον επιβάρυνση προέκυψε από τις αυξημένες συναλλαγές στα καταστήματα λόγω της Black Friday. Μόνο που λόγω της βροχής οι περισσότερες συναλλαγές έγιναν ηλεκτρονικά από τα e-shops και όχι στα φυσικά καταστήματα.

Όλα τα παραπάνω υπερφόρτωσαν τα δίκτυα και "έριξαν" τα e-banking, με τους συνδρομητές να μην μπορούν να συνδεθούν.

Λίγο πριν από τις 20.00 το βράδυ τα περισσότερα προβλήματα είχαν αντιμετωπιστεί και εκτιμάται πως πολύ σύντομα θα έχει επανέλθει πλήρως η λειτουργία των υπηρεσιών.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2025 - 20:05
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