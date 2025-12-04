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Πειραιώς: Ανακηρύχθηκε «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» στα Bank of the Year Awards 2025
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17:03 - 04 Δεκ 2025

Πειραιώς: Ανακηρύχθηκε «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» στα Bank of the Year Awards 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η Πειραιώς απέσπασε τη διάκριση «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» στα διεθνώς αναγνωρισμένα Bank of the Year Awards 2025, που διοργανώνονται από το κορυφαίο χρηματοοικονομικό περιοδικό The Banker, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε χθες στο Λονδίνο.

Το “The Banker” αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο της Πειραιώς στην ενίσχυση της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, υπογραμμίζοντας τη δυναμική χρηματοοικονομική της επίδοση, τη σταθερή επιχειρησιακή πρόοδο και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού της. Όπως σημειώνει το περιοδικό:«Η Πειραιώς κατέγραψε ισχυρά αποτελέσματα το 2024, επιτυγχάνοντας αύξηση καθαρών κερδών κατά 35% και μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 2,6% των συνολικών δανείων, από σχεδόν 7% πριν από δύο χρόνια.Στο πλαίσιο του πλάνου κεφαλαιακής διαχείρισής της, η Τράπεζα ανακοίνωσε τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος €100 εκατ., το οποίο υλοποιήθηκε μέσω επαναγοράς ιδίων μετοχών τον Νοέμβριο. Παράλληλα, αποτελεί τη μοναδική ελληνική τράπεζα που εμφανίζεται στη φετινή παγκόσμια κατάταξη επιδόσεων του The Banker, καταγράφοντας αύξηση ενεργητικού».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε:«Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμάς αυτή η σημαντική αναγνώριση από το The Banker. Η διάκριση αναδεικνύει την πρόοδο που έχουμε πετύχει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας, στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και τους πελάτες μας και στη συμβολή μας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η Πειραιώς είναι σήμερα μια ισχυρότερη, πιο αποδοτική και πιο ανθεκτική τράπεζα, με ξεκάθαρο προσανατολισμό στην καινοτομία, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη στήριξη των ανθρώπων και των επιχειρήσεων που εξυπηρετούμε. Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στη συνεχή ενίσχυση των δυνατοτήτων μας και στη διαχρονική δημιουργία αξίας».

Τα Bank of the Year Awards του The Banker αποτελούν διεθνές σημείο αναφοράς για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και βασίζονται σε αυστηρά κριτήρια, όπως η χρηματοοικονομική επίδοση, η στρατηγική ανάπτυξη, η καινοτομία και η δέσμευση στη βιωσιμότητα. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της Πειραιώς στην ελληνική αγορά και αναδεικνύει τη συνεχή ενίσχυση της παρουσίας της στο διεθνές τραπεζικό περιβάλλον.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/12/2025 - 17:16
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