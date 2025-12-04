Παραμένουν στις επάλξεις οι αγρότες – Τα μπλόκα και οι κλειστοί δρόμοι

Χιλιάδες τρακτέρ συνεχίζουν να είναι στους δρόμους σε όλη την Ελλάδα και σήμερα, Πέμπτη (4/12), με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να προαναγγέλλουν περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Περισσότερα από 4.000 τρακτέρ βρίσκονται σε παράταξη στη Λάρισα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, ενώ τα υφιστάμενα μπλόκα αναμένεται να ενισχυθούν.

Στη Δράμα παραμένουν ενεργά τα αγροτικά μπλόκα στις διασταυρώσεις της Μαυρολεύκης και της Προσοτσάνης. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, με καθημερινές συνελεύσεις, θα αποφασίζουν συλλογικά για τη συνέχεια και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.

Παράλληλα, οι αγρότες από το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας ανακοίνωσαν πως μέχρι την Κυριακή στόχος είναι τα μπλόκα να απλώνονται σε όλη τη χώρα, ενώ από τη Δευτέρα και μετά πρόκειται να αποκλείσουν και το λιμάνι του Βόλου από θάλασσα και στεριά, σε συνεργασία με τους αλιείς.

Εν τω μεταξύ, ένας ακόμη μοχλός πίεσης που σκέφτονται να επιστρατεύσουν είναι ο αποκλεισμός των παραδρόμων.

Κρίσιμη κρίνεται η Κυριακή (14/12), καθώς τότε θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη με τους επικεφαλής όλων των μπλόκων για να βρεθεί μια λύση.

Κινητοποίηση στη Δυτική Αχαΐα

Κινητοποίηση πραγματοποίησαν σήμερα οι αγρότες και στην Αχαΐα, με αφορμή την τελετή παράδοσης στην κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου, στο ύψος της περιοχής Μιντιλόγλι, της Πάτρας.

Αρχικά, συγκεντρώθηκαν στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας. Στη συνέχεια κινήθηκαν με αγροτικά αυτοκίνητα επί της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών - Πύργου, με προορισμό το Μιντολόγλι, συνοδεία αστυνομικής δύναμης.

Τα αγροτικά αυτοκίνητα σταμάτησαν στον κόμβο της βιομηχανικής περιοχής, όπου υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις, εκφράζοντας την επιθυμία τους να παραδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας με τα αιτήματά τους στον υπουργό Υποδομών, Χρίστο Δήμα.

Μηχανοκίνητη πορεία σε Κατερίνη και Φλώρινα

Στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία έστησαν μπλόκο αγρότες από τη Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή και πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας - από τη 1:00 μετά το μεσημέρι.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί μηχανοκίνητη πορεία των αγροτών στο κέντρο της Φλώρινας με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα. Το μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης θα ενισχυθεί τις επόμενες ώρες από αγρότες και κτηνοτρόφους που από τις 2/12 έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης - Φλώρινας.

Οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα έχουν αποκλείσει τον δρόμο από τη μία το μεσημέρι και είναι «άγνωστο το πότε θα ανοίξουμε», όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.

Την ίδια στιγμή, επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης κινήθηκαν αγρότες της Πιερίας με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, κατευθυνόμενοι προς το κέντρο του Αιγινίου, όπου πρόκειται να πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία.

Ποια τελωνεία είναι κλειστά

Εν τω μεταξύ, τα τελωνεία ανοίγουν και κλείνουν περιοδικά.

Σήμερα, λίγα λεπτά μετά τη 1:00 το μεσημέρι, έφτασαν στο τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, αγρότες από τα Γιαννιτσά και τον νομό Πέλλας. Λίγο αργότερα, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής, μαζί με αγρότες από τα Γιαννιτσά, έκλεισαν το τελωνείο τόσο στην είσοδο, όσο και στην έξοδο οχημάτων.

Παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες του μπλόκου Ευζώνων επιτρέπουν, τουλάχιστον προς το παρόν, τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Ακόμη, το μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα παραμένει από χθες (3/12), με μελισσοκόμους και εκπροσώπους φορέων άλλων εργατικών σωματείων να συμμετέχουν στην κινητοποίηση.

Παράλληλα, στη διασταύρωση Εξοχής, περίπου 500 μέτρα από το ομώνυμο τελωνείο στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, έφτασαν λίγο πριν από τις 15:30 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νευροκοπίου, με τα τρακτέρ και τα οχήματά τους.

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Παραμένει κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, ενώ στα Μάλγαρα, κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός στο ρεύμα προς Αθήνα, με το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη να ανοίγει και να κλείνει περιοδικά.

Μάλιστα, ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε γραφεία τελετών της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν, σήμερα, στα διόδια των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες έχουν στήσει μπλόκο από την 1η Δεκεμβρίου.

«Στηρίζουμε εμπράκτως τον πρωτογενή τομέα και τους ανθρώπους του, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορεί να λειτουργήσει η κοινωνία», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ιδιοκτήτης γραφείου τελετών Δημήτρης Τσικνάκης, επισημαίνοντας πως παράλληλα με τη συμπαράστασή τους στους αγρότες, οι επαγγελματίες του κλάδου των οίκων τελετών θα προβάλλουν και τα δικά τους αιτήματα.

Την ίδια στιγμή, κλειστή παραμένει και η Εγνατία, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βέροια στον κόμβο0 της Αλεξάνδρειας.

Στην Καρδίτσα κλειστός παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Ε65, με τουλάχιστον 2.000 τρακτέρ, ενώ το νέο μπλόκο που στήθηκε χθες (3/12) στα Τρίκαλα, στα διόδια του Λόγγου, παραμένει, αριθμώντας πάνω από 600 τρακτέρ.

Στον Ε54 οι αγρότες έχουν στήσει κιόσκι και ετοιμάζονται να κάνουν Χριστούγεννα στο δρόμο, ενώ σε μία νέα σύσκεψη σήμερα (4/12) θα αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους, δηλώνοντας, πάντως, έτοιμοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Τα αιτήματα των αγροτών

Οι αγρότες επιδιώκουν με τις κινητοποιήσεις τους να αναδείξουν τα προβλήματα που μαστίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται η μείωση του κόστους παραγωγής και η διασφάλιση της βιωσιμότητας των καλλιεργειών και της αγροτικής δραστηριότητας.

Ακόμη, στα αιτήματα του συγκαταλέγεται και η άμεση καταβολή καθυστερούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθώς και η στήριξη των πληγέντων από την ευλογιά κτηνοτρόφων, οι οποίοι, όπως επισημαίνουν, βρίσκονται σε οριακό σημείο ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.