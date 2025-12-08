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Η Πειραιώς Diamond Xορηγός στο 4ο GenAI Summit SE Europe
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:00 - 08 Δεκ 2025

Η Πειραιώς Diamond Xορηγός στο 4ο GenAI Summit SE Europe

Reporter.gr Newsroom
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Η Πειραιώς υποστήριξε και συμμετείχε ενεργά στο 4ο GenAI Summit SE Europe, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιδραστικά διεθνώς συνέδρια Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI) στην Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στις 24 Νοεμβρίου.

Το συνέδριο αποτέλεσε πόλο έλξης για τους κορυφαίους διεθνώς «αρχιτέκτονες» της νέας τεχνολογικής εποχής με τις συμμετοχές να ξεπερνούν τις 5.000, μεταξύ των οποίων 1.000 εταιρείες και πάνω από 100 ομιλητές από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, κάτι που επιβεβαίωσε τον ρόλο του Summit ως ευρωπαϊκό κόμβο διαλόγου μεταξύ έρευνας, καινοτομίας, οικονομίας και πολιτικής. Το φετινό θέμα του συνεδρίου, «Από τα Chatbots στους Agents», σηματοδοτεί μια καθοριστική μετάβαση GenAI Transformation από εργαλεία συνομιλίας σε αυτόνομα συστήματα με ικανότητες αντίληψης, συλλογισμού και δράσης.

Η Πειραιώς υποστήριξε τη διοργάνωση ως Diamond Χορηγός και συμμετείχε με την παρουσία στελεχών της στις εργασίες και τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου.

Στο πάνελ με θέμα «View from the C – suite. The future of Leadership with GenAI» συμμετείχε ο κ. Χάρης Μαργαρίτης, Executive General Manager & Group Chief Operating Officer, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσέγγιση της Πειραιώς στην Τεχνητή Νοημοσύνη (TN) επισημαίνοντας ότι, αυτή ξεκινά από μια ξεκάθαρη αρχή: η ΤΝ υπάρχει για να ενισχύει τους ανθρώπους, όχι να τους αντικαθιστά. Όπως είπε, η Τράπεζα επενδύει στη γνώση και τη βιωματική εκπαίδευση σε ολόκληρο τον οργανισμό, από τις ομάδες πρώτης γραμμής έως τις κεντρικές λειτουργίες και καθώς η ΤΝ αναλαμβάνει επαναλαμβανόμενες εργασίες, η έμφαση της Τράπεζας δίδεται στην επανατοποθέτηση των εργαζομένων σε πιο υψηλής αξίας θέσεις και πιο ανθρωποκεντρικούς ρόλους. Συνεχίζοντας τόνισε πως η Πειραιώς εξισορροπεί την υπεύθυνη χρήση της ΤΝ με την εμπορική επιτυχία και πρόσθεσε ότι οι πρωτοβουλίες ΤΝ καθοδηγούνται από αξίες όπως η λογοδοσία και η διαφάνεια, υποστηριζόμενες από ισχυρή διακυβέρνηση που φέρνει μαζί επιχειρησιακές μονάδες, Πληροφορική, Κίνδυνο και Κανονιστική Συμμόρφωση, με ανθρώπινη εποπτεία ενσωματωμένη σε αποφάσεις υψηλού αντικτύπου.

«Data Management & Data Literacy in the age of GenAI» ήταν το θέμα του πάνελ στο οποίο συμμετείχε ο κ. Γιώργος Νασούλης, General Manager-Group Chief Data & Analytics Officer, ο οποίος, μεταξύ άλλων, επεσήμανε πως η Πειραιώς ήταν η πρώτη ελληνική τράπεζα που επικοινώνησε επίσημα τη στρατηγική της για την ΤΝ στο πλαίσιο των σχέσεων με επενδυτές και πρόσθεσε πως αυτή η κίνηση δημιούργησε ισχυρή δυναμική, πάνω στην οποία συνεχίζει να χτίζει για να ενισχύσει τις δυνατότητές της στην ΤΝ και να εδραιώσει την ηγεσία της στην καινοτομία και την τεχνολογική αριστεία στον τραπεζικό κλάδο. Όπως είπε, η μετάβαση από το όραμα στην πραγματικότητα της ΤΝ απαιτεί δέσμευση της ηγεσίας, ισχυρά θεμέλια δεδομένων και κουλτούρα ανοιχτή στην αλλαγή. Οι οργανισμοί πρέπει να υιοθετήσουν μια στρατηγική προσέγγιση που συνδυάζει τεχνολογία, κουλτούρα και ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό, ώστε να εντάξουν την ΤΝ με υπευθυνότητα, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα τις ομάδες μέσω στιβαρής αρχιτεκτονικής δεδομένων, εκπαίδευσης βάσει ρόλου, διαφάνειας και κουλτούρας καινοτομίας και συνεργασίας.

Στο πάνελ με θέμα «Developing Humans and Human Resources in the era of GenAI» συμμετείχε ο κ. Γιώργος Κατσουράνης, General Manager – Deputy Group CHRO, ο οποίος τόνισε πως η Πειραιώς τοποθετεί τους ανθρώπους στο επίκεντρο της στρατηγικής της για την ΤΝ, εξασφαλίζοντας ότι η τεχνολογία ενδυναμώνει τους εργαζόμενους αντί να τους αντικαθιστά και πρόσθεσε ότι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση της Τράπεζας αξιοποιεί την τεχνολογία για την ενίσχυση της καινοτομίας, της συνεργασίας και της αποδοτικότητας των εργαζομένων της. Όπως είπε, τα τελευταία 2 χρόνια, υλοποιούνται προγράμματα εκπαίδευσης μεγάλης κλίμακας, σε συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους, για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του συνόλου των 7.000 εργαζομένων, χτίζοντας εμπιστοσύνη και ετοιμότητα για την αποδοχή και αξιοποίηση της GenAI. Οι ανησυχίες των εργαζομένων—όπως η ασφάλεια της εργασίας, η συνέχιση ανάπτυξης της τεχνογνωσίας και η ανάγκη για ουσιαστικές θέσεις εργασίας στην εποχή της AI—αντιμετωπίζονται από τη μια πλευρά με τις εκτεταμένες πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και από την άλλη με την καλλιέργεια της προσαρμοστικότητας και της ανθεκτικότητας των ανθρώπων της. Συνδυάζοντας την ανθρώπινη δημιουργικότητα με την AI και κρατώντας την ενσυναίσθηση στο επίκεντρο διαχείρισης αυτής της τεράστιας αλλαγής, η Πειραιώς διαμορφώνει ένα μέλλον όπου τεχνολογία και άνθρωποι εξελίσσονται μαζί.

Συμμετέχοντας στο πάνελ με θέμα «The Human Equation – Education and Work in the GenAI Transition», η κα Νάνσυ Ζαχαριάδου, Director στη Μονάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Πειραιώς, παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα «EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων» που αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής Εταιρικής της Υπευθυνότητας, αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να διευρύνει τις δυνατότητες μάθησης, εξέλιξης και συμμετοχής όλων στην ψηφιακή εποχή. Όπως ανέφερε, στόχος του EQUALL είναι η μείωση των ανισοτήτων και η ενίσχυση των γυναικών, των νέων και των ευάλωτων ομάδων μέσα από εκπαίδευση, κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, εργαλεία GenAI έχουν ενσωματωθεί σε πολλές δράσεις του προγράμματος: από την επιμόρφωση εκπαιδευτικών ώστε να βελτιώνουν και να εξατομικεύουν τη διδασκαλία τους, μέχρι την υποστήριξη γυναικών επιχειρηματιών, αγροτισσών και γυναικών που επιδιώκουν την είσοδο ή επανένταξη στην αγορά εργασίας. Η χρήση της GenAI λειτουργεί ως παιδαγωγικός επιταχυντής, ανοίγοντας νέους δρόμους μάθησης και δημιουργικότητας – χωρίς να υποκαθιστά την εκπαιδευτική διαδικασία. Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Αν η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει την εργασία, τότε κάθε οργανισμός, μέσα από την Εταιρική του Υπευθυνότητα, οφείλει να διασφαλίζει ότι κανείς δεν μένει πίσω».

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, η Τράπεζα διοργάνωσε και ένα career fair όπου, μέσω της συμμετοχής μεγάλων εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, δόθηκε η δυνατότητα σε συμμετέχουσες στο πρόγραμμα της Πειραιώς «EQUALL– Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων» και ειδικότερα απόφοιτες του WOMEN BACK TO WORK που έχουν λάβει πιστοποίηση σε GenAI, να κάνουν συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας.

Επίσης, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πραγματοποιήθηκε το GenAI Summit Hackathon «Data meets GenAI», προσφέροντας μια πραγματική επιχειρησιακή πρόκληση. Φοιτητές και φοιτήτριες από διάφορα πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά τμήματα ένωσαν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας μια δυναμική κοινότητα καινοτομίας. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν εννέα ομάδες, οι οποίες παρουσίασαν εξαιρετικές, δημιουργικές και πρωτοποριακές ιδέες, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο γνώσης και φαντασίας της νέας γενιάς επιστημόνων.

Για την Πειραιώς η συμμετοχή της στο συνέδριο και η υποστήριξη πρωτοβουλιών που εστιάζουν στην καινοτομία και τις τεχνολογικές εξελίξεις αιχμής έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί κρίσιμο άξονα της στρατηγικής μετασχηματισμού της Τράπεζας δίνοντάς της τη δυνατότητα να προσφέρει σύγχρονες, ασφαλείς και βιώσιμες τραπεζικές υπηρεσίες στους πελάτες της. Είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που έχει εγκαινιάσει οδικό χάρτη για την τεχνητή νοημοσύνη, με επενδύσεις ύψους €200 εκατ. που υλοποιούνται με ορίζοντα τριετίας.

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