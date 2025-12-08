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Χριστούγεννα 2025: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων
ΕΜΠΟΡΙΟ
12:41 - 08 Δεκ 2025

Χριστούγεννα 2025: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Reporter.gr Newsroom
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Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την περίοδο των Χριστουγέννων θα τεθεί σε εφαρμογή από την ερχόμενη Πέμπτη (11/12). Όπως διευκρινίζεται, το εορταστικό ωράριο έχει ενδεικτικό και όχι υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Κάθε κατάστημα έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει τις ώρες λειτουργίας του ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές του, πάντα μέσα στο πλαίσιο που καθορίζει η πολιτεία και η ισχύουσα νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία των καταστημάτων επιτρέπεται από Δευτέρα έως Σάββατο μεταξύ 06:00 και 21:00, ενώ την Κυριακή τα καταστήματα μπορούν να ανοίγουν από τις 11:00 έως τις 20:00.

Ακολουθεί αναλυτικά το προτεινόμενο ωράριο καταστημάτων για την περίοδο των γιορτών:

  • Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00
  • Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00
  • Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00
  • Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00
  • Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00
  • Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00
  • Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00
  • Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00
  • Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00
  • Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00
  • Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00
  • Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00
  • Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00
  • Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00
  • Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ
  • Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00
  • Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00
  • Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00
  • Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00
  • Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00
  • Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.
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