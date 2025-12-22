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Υποχώρηση αγροτικών τιμών τον Δεκέμβριο εν μέσω ομαλοποίησης αγορών και αποκλιμάκωσης αβεβαιότητας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17:02 - 22 Δεκ 2025

Υποχώρηση αγροτικών τιμών τον Δεκέμβριο εν μέσω ομαλοποίησης αγορών και αποκλιμάκωσης αβεβαιότητας

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Διαφοροποιημένες τάσεις εμφάνισαν οι διεθνείς μετοχικές αγορές, κατά τον τελευταίο μήνα του 2025, λόγω της χαλαρότερης νομισματικής πολιτικής και των θετικών εταιρικών αποτελεσμάτων, ταυτόχρονα με βραχυπρόθεσμες διορθωτικές κινήσεις, μετά την άνοδο των προηγούμενων μηνών, όπως επισημαίνει σε έκθεσή της η Τράπεζα Πειραιώς.

Στην αγορά κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, η απόδοση του διετούς ομολόγου υποχώρησε ελαφρά, ενώ του δεκαετούς παρέμεινε αμετάβλητη. Γεγονός, που πιθανά να υποδηλώνει ομαλοποίηση της καμπύλης αποδόσεων, καθώς και περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων. Το δολάριο υποχώρησε έναντι του ευρώ, εξέλιξη που αντανακλά τις προσδοκίες της αγοράς, για ενίσχυση της προοπτικής χαλαρότερης νομισματικής πολιτικής από τη Fed. Η εικόνα στις αγορές εμπορευμάτων ήταν μικτή, με τους δείκτες βιομηχανικών και πολύτιμων μετάλλων να καταγράφουν σημαντικές αποδόσεις, υποστηριζόμενες από την πτώση των πραγματικών επιτοκίων και την αποδυνάμωση του δολαρίου. Αντίθετα, ο δείκτης ενέργειας υποχώρησε αντανακλώντας συνθήκες υπερπροσφοράς και μειωμένης ζήτησης.

Στην αγορά αγροτικών προϊόντων καταγράφηκαν μικτές τάσεις, αντανακλώντας διαφοροποιήσεις στη ζήτηση και την προσφορά. Υποχώρηση παρουσιάζουν οι τιμές σε σιτάρι, σόγια, ζάχαρη και ακατέργαστο ρύζι, κυρίως λόγω συνθηκών υπερπροσφοράς. Στον αντίποδα, με σημαντική άνοδο οι τιμές σε χυμό πορτοκαλιού και βοοειδή, υποστηριζόμενες από περιορισμένη προσφορά και αυξημένη ζήτηση, ιδιαίτερα σε αγορές με ισχυρή καταναλωτική δυναμική. Η παράταση της εμπορικής εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των δασμολογικών μεταρρυθμίσεων στις ΗΠΑ –με μοναδική εκκρεμότητα τη συμφωνία με την Ινδία, καθώς και οι πρωτοβουλίες αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων σε Ουκρανία και Γάζα, έχουν συμβάλει στη μείωση της παγκόσμιας

αβεβαιότητας. Παράλληλα, η αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων ενισχύει τις προοπτικές για το διεθνές εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη, οδηγώντας σε αύξηση του όγκου συναλλαγών και βελτίωση των εφοδιαστικών αλυσίδων. Ωστόσο, η πραγματική επίδραση των εξελίξεων αυτών θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματική υλοποίηση των συμφωνιών και τη διατήρηση της γεωπολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, παράγοντες που παραμένουν ιδιαίτεροι κρίσιμοι. Βάσει των τρεχουσών εκτιμήσεων του NOAA, το φαινόμενο La Niña αναμένεται να παραμείνει ενεργό για διάστημα από ένα έως δύο μήνες. Η επικρατέστερη πρόβλεψη είναι η μετάβαση σε ουδέτερες συνθήκες κατά το πρώτο τρίμηνο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2026, με πιθανότητα που εκτιμάται στο 68%. Για το σιτάρι, οι τιμές αναμένεται να παραμείνουν υπό πτωτική

πίεση λόγω της αυξημένης προσφοράς και του εμπορίου. Η σημαντική αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς και η πιθανή άρση περιορισμών στις εξαγωγές από την Ινδία αναμένεται να διατηρήσουν τις πτωτικές πιέσεις στις τιμές της ζάχαρης. Η ενίσχυση της κατανάλωσης δύναται να λειτουργήσει ευεργετικά στις τιμές του καλαμποκιού. Η πτωτική αναθεώρηση της βραζιλιάνικης παραγωγής και η ενισχυμένη ζήτηση ενδέχεται να περιορίσουν την πτωτική τάση στις τιμές χυμού πορτοκαλιού. Για το βαμβάκι, η επάρκεια των αποθεμάτων και η μειωμένη κατανάλωση αναμένεται να συγκρατήσουν τις τιμές του σε χαμηλά ή σταθερά επίπεδα. Για τη σόγια, η αυξημένη προσφορά και η υποτονική ζήτηση αναμένεται να διατηρήσουν τις τιμές σόγιας υπό πτωτική πίεση. Η μειωμένη παραγωγή σε συνδυασμό με ισχυρή ζήτηση, αναμένεται να συνεχίσουν να ασκούν ανοδικές πιέσεις στις τιμές βόειου κρέατος. Για το ρύζι, η αύξηση των αποθεμάτων σε σχέση με τη μειωμένη ζήτηση και η ενίσχυση του εμπορίου αναμένεται να ασκήσουν ήπιες πτωτικές πιέσεις στις τιμές του.

Ο δείκτης των αγροτικών προϊόντων υποχώρησε 4,47% τον Δεκέμβριο, μετά από δύο συνεχόμενους μήνες ανόδου, υπερβαίνοντας και την πτώση του δείκτη των εμπορευμάτων (-4,24%). Εξέλιξη, η οποία αντανακλά πιθανά υπερβάλλουσα προσφορά και υψηλά αποθέματα σε σχέση με τη ζήτηση. Σε συνδυασμό δε με την άμβλυνση των γεωπολιτικών αναταράξεων και της εμπορικής σταθερότητας μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας, ενίσχυσε τις πτωτικές πιέσεις παρά την υποχώρηση του δολαρίου.

Το Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων, το οποίο υλοποιείται, για τον Αγροτικό Τομέα της Πειραιώς από τη Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης & Επενδυτικής Στρατηγικής, απευθύνεται σε εξαιρετικά ευρύ κοινό, που δραστηριοποιείται στον αγροδιατροφικό τομέα.

Επισυνάπτεται το 12ο Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων για το 2025, της Πειραιώς.

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