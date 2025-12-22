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Κέρδη στη Wall Street με «οδηγό» τον τεχνολογικό κλάδο
Χρηματιστήρια
16:57 - 22 Δεκ 2025

Κέρδη στη Wall Street με «οδηγό» τον τεχνολογικό κλάδο

Reporter.gr Newsroom
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Οι δείκτες της Wall Street ενισχύονται τη Δευτέρα, ωθούμενες από τις τεχνολογικές μετοχές, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας συντομευμένης εορταστικής εβδομάδας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κινείται ανοδικά κατά 0,23% στις 48.246,23 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει κέρδη 0,45% στις 6.865,15 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,61% στις 23.450,35 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη δίνουν ώθηση στη συνολική αγορά. Η Nvidia ενισχύεται κατά 1%, μετά από δημοσίευμα του Reuters σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει αποστολές των τσιπ H200 προς την Κίνα έως τα μέσα Φεβρουαρίου. Παράλληλα, οι μετοχές των Micron Technology και Oracle καταγράφουν άνοδο σχεδόν 2,5% και πάνω από 1% αντίστοιχα.

Οι μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης γνώρισαν αναζωπύρωση το ενδιαφέροντος την περασμένη εβδομάδα, μετά από πρόσφατη υποαπόδοση. Οι μετοχές της Oracle, που είχε μείνει σημαντικά πίσω, εκτινάχθηκαν αφού το TikTok συμφώνησε να πουλήσει τις δραστηριότητές του στις ΗΠΑ σε μια νέα κοινοπραξία που περιλαμβάνει τον κολοσσό λογισμικού και το επενδυτικό fund Silver Lake. Και η Nvidia σημείωσε επίσης δυναμική επιστροφή.

Ωστόσο, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά αν οι μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να διατηρήσουν την ηγετική τους θέση προς το τέλος του έτους, ιδιαίτερα καθώς κεφάλαια μετακινούνται σε φθηνότερα τμήματα της αγοράς λόγω ανησυχιών για τις υψηλές αποτιμήσεις της τεχνολογίας. Υπάρχει επίσης αμφιβολία για το αν θα πραγματοποιηθεί το λεγόμενο «Santa Claus rally», καθώς ο S&P 500 δυσκολεύεται να διατηρηθεί πάνω από ένα κρίσιμο τεχνικό επίπεδο.

Υπενθυμίζεται ότι η Wall Street προέρχεται από μια μικτή εβδομάδα για τους βασικούς δείκτες. Ένα άλμα των τεχνολογικών μετοχών προς το τέλος της εβδομάδας βοήθησε τον S&P 500 και τον Nasdaq Composite να καταγράψουν την τρίτη ανοδική εβδομάδα στις τελευταίες τέσσερις, με κέρδη 0,1% και 0,5% αντίστοιχα. Ο Dow, ο οποίος είχε υπεραποδώσει μέσα στον μήνα, υποχώρησε κατά 0,7%, διακόπτοντας ένα σερί τριών ανοδικών εβδομάδων.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα κλείσει νωρίτερα την Τετάρτη (24/12), στις 13:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής, άρα στις 20:00 ώρα Ελλάδος), την παραμονή των Χριστουγέννων, και θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη λόγω της Ημέρας των Χριστουγέννων.

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