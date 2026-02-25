Klarna: Φτάνει τους 55 εκατ. χρήστες στην εφαρμογή μηνιαίως - Άνοδος 53% σε ετήσια βάση
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15:45 - 25 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η Klarna, η κορυφαία παγκοσμίως ψηφιακή τράπεζα και πάροχος ευέλικτων πληρωμών, καταγράφει ισχυρή αύξηση τόσο στη μηνιαία όσο και την καθημερινή χρήση της εφαρμογής της, καθώς ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές εντάσσουν τις υπηρεσίες της στη διαχείριση των οικονομικών τους.

Παγκοσμίως, η εφαρμογή της Klarna ξεπερνά πλέον τους 55 εκατ. ενεργούς χρήστες σε μηνιαία βάση, ενώ 9 εκατ. χρήστες την αξιοποιούν καθημερινά. Η καθημερινή χρήση της εφαρμογής έχει αυξηθεί κατά περίπου 53% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (σύγκριση Ιανουάριος 2026 με Ιανουάριος 2025), γεγονός που αποτυπώνει τη συχνότερη χρήση των τραπεζικών και καταναλωτικών υπηρεσιών της Klarna.

Στην Ελλάδα, η εφαρμογή της Klarna καταγράφει 288.000 ενεργούς χρήστες σε μηνιαία βάση με αύξηση 65% τον τελευταίο χρόνο. Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη σταθερά αυξανόμενη διείσδυση της εφαρμογής στην ελληνική αγορά, υπογραμμίζοντας πως οι Έλληνες καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο στην Klarna ως μέρος της καθημερινής διαχείρισης χρημάτων.

Ο Sebastian Siemiatkowski, CEO και συνιδρυτής της Klarna, δήλωσε: «Το γεγονός ότι οι καταναλωτές χρησιμοποιούν την Klarna σε καθημερινή βάση αποδεικνύει ότι υλοποιούμε το όραμά μας να εξελιχθούμε στην παγκόσμια ψηφιακή τράπεζα της επόμενης γενιάς. Οι χρήστες αξιοποιούν την εφαρμογή για να παρακολουθούν τα έξοδά τους και να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους, ακριβώς όπως οραματιζόμαστε τη μετεξέλιξη της Klarna σε μια εφαρμογή καθημερινής οικονομικής διαχείρισης στην οποία μπορούν οι καταναλωτές να βασίζονται».

Η αξιοσημείωτη αύξηση έρχεται έπειτα από τις πρόσφατες κυκλοφορίες των προϊόντων της Klarna, όπως η χρεωστική κάρτα και το Klarna balance (τα οποία αναμένεται να είναι σύντομα διαθέσιμα και στην Ελλάδα), τα πλάνα συνδρομών, η επιστροφή χρημάτων και πληρωμές peer-to-peer στην Ευρώπη. Αυτές οι λύσεις παρέχουν συνολικά έναν ενιαίο, διαφανή μέσο για τη διαχείριση χρημάτων σε όλες τις καθημερινές δαπάνες. Πέρυσι η Klarna λάνσαρε μια νέα κάρτα πληρωμής, επίπεδα συνδρομής με επιστροφή μετρητών σε αγορές με χρεωστική κάρτα και βελτιωμένες λειτουργίες διαχείρισης χρημάτων σε 26 αγορές.

Η αύξηση στη καθημερινή χρήση αντικατοπτρίζει ευρύτερες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές διαχειρίζονται τα οικονομικά τους. Σύμφωνα με έρευνα της McKinsey*, περίπου εννέα στους δέκα καταναλωτές τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη χρησιμοποιούν πλέον ψηφιακές μεθόδους πληρωμής. Παράλληλα, η μελέτη δείχνει ότι ένας στους πέντε χρήστες ψηφιακών πορτοφολιών συχνά φεύγει από το σπίτι χωρίς φυσικό πορτοφόλι, στοιχείο που υπογραμμίζει πως τα ψηφιακά χρηματοοικονομικά εργαλεία ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στις καθημερινές συνήθειες των καταναλωτών σε διαφορετικές αγορές.

