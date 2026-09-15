ΗΠΑ: Σε υψηλό 19 ετών η απόδοση του 10ετούς ομολόγου

Σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν σχεδόν δύο δεκαετίες έφτασε η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου, εντείνοντας τις πιέσεις που δέχεται η παγκόσμια αγορά χρέους. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας, τα αυξανόμενα επίπεδα χρέους και οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις ενισχύουν την ανησυχία των επενδυτών.

Η απόδοση του 10ετούς Treasury σημείωσε άνοδο έως και 4 μονάδες βάσης την Τρίτη, φτάνοντας στο 5,02%. Με την κίνηση αυτή ξεπέρασε το υψηλό του 2023 και βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Η νέα άνοδος των αποδόσεων ήρθε καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, με τους κινδύνους για την ομαλή τροφοδοσία των αγορών με πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Μέση Ανατολή να αυξάνονται.

Οι εξελίξεις στην αγορά κρατικών ομολόγων αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα ενόψει της απόφασης της Federal Reserve για τη νομισματική πολιτική, η οποία αναμένεται την Τετάρτη. Οι αγορές προεξοφλούν ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε αύξηση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2023.

Σε περίπτωση που η Fed επιλέξει να μην προχωρήσει στην αναμενόμενη αύξηση ή εάν ο πρόεδρός της, Κέβιν Γουορς, αφήσει να εννοηθεί ότι η νομισματική πολιτική θα είναι λιγότερο περιοριστική τους επόμενους μήνες από όσο σήμερα αναμένουν οι αγορές, οι επενδυτές στα ομόλογα ενδέχεται να ζητήσουν ακόμη υψηλότερες αποδόσεις. Στόχος τους θα είναι να αντισταθμίσουν τον αυξημένο κίνδυνο που συνδέεται με τον πληθωρισμό.

«Θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για τη Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα χωρίς να πλήξει την αξιοπιστία της στη μάχη κατά του πληθωρισμού», δήλωσε ο Βέιλ Χάρτμαν, στρατηγικός αναλυτής της BMO Capital Markets. Όπως εξήγησε, η αγορά είναι εκτεθειμένη όχι μόνο στο ενδεχόμενο μιας απροσδόκητης απόφασης για διατήρηση των επιτοκίων, αλλά και στο σενάριο μιας αύξησης που θα συνοδευτεί από πιο ήπιο μήνυμα αναφορικά με την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής στο μέλλον.

Οι λόγοι πίσω από την άνοδο των αποδόσεων

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στις διεθνείς αγορές βρίσκονται σε ανοδική τροχιά από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ιράν, προκαλώντας αναστάτωση στις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένες εκδόσεις εταιρικού χρέους, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει την ποσότητα χρέους που διοχετεύεται στις αγορές, ενώ παράλληλα ενισχύει τη ζήτηση και τη δημοσιονομική δραστηριότητα σε μια αμερικανική οικονομία που εξακολουθεί να παρουσιάζει ανθεκτικότητα.

Στην άνοδο των αποδόσεων συμβάλλει και η αύξηση του κρατικού χρέους. Οι κυβερνήσεις εκδίδουν ολοένα περισσότερα ομόλογα, τόσο για να αντικαταστήσουν τίτλους που λήγουν όσο και για να καλύψουν τα δημοσιονομικά τους ελλείμματα.

Την ίδια στιγμή, οι κεντρικές τράπεζες δεν απορροφούν πλέον κρατικό χρέος στον ίδιο βαθμό μέσω των προγραμμάτων ποσοτικής χαλάρωσης. Παράλληλα, η ζήτηση από άλλους παραδοσιακούς επενδυτές έχει μειωθεί, με αποτέλεσμα η αγορά να εξαρτάται περισσότερο από επενδυτές που αντιδρούν πιο έντονα στις μεταβολές των τιμών.

«Τα περιθώρια για σημαντική υποχώρηση των αποδόσεων στο μακροπρόθεσμο σκέλος της καμπύλης είναι σχετικά περιορισμένα, δεδομένου ότι δεν βλέπουμε ενδείξεις εξασθένησης της πραγματικής οικονομίας και ότι τόσο η προσφορά όσο και η δυναμική στην αγορά των Treasuries διαφέρουν σημαντικά από εκείνες του 2007», δήλωσε μέσω email η Φίβι Γουάιτ, επικεφαλής στρατηγικής αμερικανικών επιτοκίων στην UBS.

Όπως επισήμανε, η διαρθρωτική ζήτηση για αμερικανικά κρατικά ομόλογα, και ιδιαίτερα από ξένους θεσμικούς και επίσημους επενδυτές, είναι πλέον αισθητά πιο αδύναμη.