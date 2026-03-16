Etalia A: Η Εθνική Τράπεζα πούλησε χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων ύψους €100 εκατ.

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Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ολοκλήρωσε τη συναλλαγή «Etalia A», που αφορά την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους 100 εκατ. ευρώ σε εταιρεία απόκτησης συμφερόντων της Bain Capital, ενισχύοντας τα κεφάλαιά της και συνεχίζοντας τη στρατηγική μείωσης των προβληματικών δανείων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ»), σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2025, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της συναλλαγής “Etalia A”, που αφορά την πώληση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους €0,1 δισ. σε ανεξόφλητο κεφάλαιο σε εταιρεία απόκτησης (Leon Issuer DAC) συμφερόντων της Bain Capital. Η συναλλαγή ενισχύει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας.

Η εταιρία διαχείρισης doValue Greece αναλαμβάνει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής (Arranger) της συναλλαγής, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Καρατζά & Συνεργάτες και Clifford Chance LLP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι ελληνικού και αγγλικού δικαίου αντίστοιχα.