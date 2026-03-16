Etalia A: Η Εθνική Τράπεζα πούλησε χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων ύψους €100 εκατ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ»), σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2025, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της συναλλαγής “Etalia A”, που αφορά την πώληση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους €0,1 δισ. σε ανεξόφλητο κεφάλαιο σε εταιρεία απόκτησης (Leon Issuer DAC) συμφερόντων της Bain Capital. Η συναλλαγή ενισχύει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας.
Η εταιρία διαχείρισης doValue Greece αναλαμβάνει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.
Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής (Arranger) της συναλλαγής, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Καρατζά & Συνεργάτες και Clifford Chance LLP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι ελληνικού και αγγλικού δικαίου αντίστοιχα.