ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
17 χρόνια Business Seeds: Η Εθνική Τράπεζα αναδεικνύει καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια που αλλάζουν τον κόσμο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:54 - 23 Σεπ 2026

17 χρόνια Business Seeds: Η Εθνική Τράπεζα αναδεικνύει καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια που αλλάζουν τον κόσμο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μια καλή ιδέα μπορεί να είναι η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Για να γίνει όμως πράξη, χρειάζεται γνώση, καθοδήγηση, πρόσβαση σε ευκαιρίες και ένα οικοσύστημα που μπορεί να τη στηρίξει στα επόμενα βήματά της.

Εδώ και 17 χρόνια, η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σταθερά δίπλα στους ανθρώπους που καινοτομούν, μέσα από το Business Seeds, ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα στήριξης της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Μέσα από δράσεις εκπαίδευσης, mentoring, δικτύωσης και χρηματοδότησης, το Business Seeds συνδέει τις νέες ιδέες με την αγορά και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να εξελιχθούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές προσπάθειες.

Κεντρικό πυλώνα του Business Seeds αποτελεί ο Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας, που για 17η συνεχόμενη χρονιά αναζητά τις ιδέες που μπορούν να διαμορφώσουν το αύριο. Μέχρι σήμερα, ο Διαγωνισμός έχει προσελκύσει περισσότερους από 9.260 συμμετέχοντες και έχει αναδείξει 152 νικήτριες ομάδες, αποδεικνύοντας στην πράξη τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Οι αιτήσεις για τον 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας Business Seeds έχουν ξεκινήσει, προσκαλώντας νέους επιστήμονες, ερευνητικές ομάδες, startups και ανθρώπους με μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα να κάνουν το επόμενο βήμα.

Οι φετινές θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν Fintech, Digital Business and Ecosystems, Advanced Technologies & AI και Environment/Climate Change, Society & Governance (ESG), ενώ προβλέπονται και ειδικά βραβεία για τις Τεχνολογίες Υγείας (Health Tech), τις Τεχνολογίες Ακινήτων (PropTech) και τη Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση (Financial Education).

Οι τρεις πρώτες νικήτριες προτάσεις θα λάβουν χρηματικά έπαθλα 20.000€, 12.000€ και 8.000€, ενώ συνολικά προβλέπονται επιπλέον βραβεία και ευκαιρίες υποστήριξης.

Ίσως η επόμενη ιδέα που θα ξεχωρίσει να είναι η δική σου.

business seeds picture 2 b7a69ab3ce25cf37

Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές έως τις 14 Οκτωβρίου 2026, στις 15:00.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο nbg.gr/competition.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΤΕπ και Εθνική Τράπεζα ενισχύουν τη χρηματοδότηση ελληνικών επιχειρήσεων σε ασφάλεια και της άμυνα
ΑΜΥΝΑ

ΕΤΕπ και Εθνική Τράπεζα ενισχύουν τη χρηματοδότηση ελληνικών επιχειρήσεων σε ασφάλεια και της άμυνα

ΕΤΕπ και Εθνική Τράπεζα ενισχύουν τη χρηματοδότηση ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΤΕπ και Εθνική Τράπεζα ενισχύουν τη χρηματοδότηση ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας

Εθνική Τράπεζα: Ακύρωση 11,6 εκατ. ιδίων μετοχών και αύξηση τς ονομαστικής αξίας στα €3,00
Ανακοινώσεις

Εθνική Τράπεζα: Ακύρωση 11,6 εκατ. ιδίων μετοχών και αύξηση τς ονομαστικής αξίας στα €3,00

Εθνική: Προβλέπει ανάπτυξη 1,9% το 2026 παρά τις «πιέσεις» από Μέση Ανατολή και πληθωρισμό
Οικονομία

Εθνική: Προβλέπει ανάπτυξη 1,9% το 2026 παρά τις «πιέσεις» από Μέση Ανατολή και πληθωρισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
23/09/2026 - 12:28

Ο Πέτσας πήρε τη σκυτάλη: Στο χέρι του πρωθυπουργού να κόψει τους «καβαλημένους»

Ειδήσεις
23/09/2026 - 12:20

Ευρωζώνη: «Άλμα» του PMI στις 53,1 μονάδες – Σε υψηλό 41 μηνών η επιχειρηματική δραστηριότητα

Ναυτιλία
23/09/2026 - 12:14

Πέντε υποτροφίες 20.000 ευρώ από την PCT για νέους του Περάματος και του Κερατσινίου

Ειδήσεις
23/09/2026 - 12:14

ΟΟΣΑ: Το νέο ενεργειακό σοκ αλλάζει ξανά τις προβλέψεις για την οικονομία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23/09/2026 - 11:54

17 χρόνια Business Seeds: Η Εθνική Τράπεζα αναδεικνύει καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια που αλλάζουν τον κόσμο

Επιχειρήσεις
23/09/2026 - 11:52

Skroutz Last Mile: Χακαρίστηκε το σύστημα – Ποια προσωπικά δεδομένα επηρεάστηκαν

Αναλύσεις
23/09/2026 - 11:50

JPMorgan: Ξεκινά την κάλυψη της Metlen με τιμή - στόχο 64 ευρώ

Ειδήσεις
23/09/2026 - 11:44

Ζελένσκι σε Τραμπ: Τριμερής με Πούτιν για να τελειώσει ο πόλεμος

Τεχνολογία
23/09/2026 - 11:41

Η ΤΝ βλάπτει την ικανότητα των φοιτητών να σκέφτονται: «Είναι η ψευδαίσθηση της μάθησης»

Σχόλια Αγοράς
23/09/2026 - 11:38

Χρηματιστήριο: Ήπια διόρθωση για δεύτερη μέρα – Πιέσεις σε τράπεζες και blue chips

Ειδήσεις
23/09/2026 - 11:37

Πατούλης για γιατρούς Μαζωνάκη: Εξαπατήθηκε ο ΙΣΑ – Πώς δηλώθηκε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Ειδήσεις
23/09/2026 - 11:24

Γερμανία: «Άλμα» του PMI στις 53,8 μονάδες – Υψηλό 11 μηνών για την επιχειρηματική δραστηριότητα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
23/09/2026 - 11:17

iNVOICEsoft: Νέα φάση ανάπτυξης για την i-Spirit με το βλέμμα στη διεθνή αγορά - Η συνεργασία με τη Samsung

Χρηματιστήρια
23/09/2026 - 11:05

Ευρωαγορές: Ήπια άνοδος με το βλέμμα στον PMI – Κάτω από τα $100 το Brent

Αναλύσεις
23/09/2026 - 11:05

Χρηματιστήριο: Ζητούμενο η συμμετοχή περισσότερων μετοχών για επάνοδο στις 2.700 μονάδες

Ειδήσεις
23/09/2026 - 11:03

ifo: Η ψηφιοποίηση στην εργασία επιβαρύνει την υγεία των εργαζομένων σε χειρωνακτικά επαγγέλματα

Ειδήσεις
23/09/2026 - 10:59

Γαλλία: Ισχυρή ανάκαμψη του PMI – Η ισχυρότερη ανάπτυξη της τελευταίας διετίας

Οικονομία
23/09/2026 - 10:55

Κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ στην Ελλάδα «καίει» το 4,7% του μισθού

Ειδήσεις
23/09/2026 - 10:48

Morgan Stanley: Αναμένονται περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων από Fed, ΕΚΤ και BoJ

Οικονομία
23/09/2026 - 10:43

Στεγαστική φτώχεια και αναπηρία: Η Ελλάδα στην τελευταία θέση της ΕΕ

Ειδήσεις
23/09/2026 - 10:40

Εγκώμιο Μασκ για Σι: Μεγάλος ηγέτης – Η Κίνα έχει γνωρίσει τεράστια ευημερία

Ανεμοδείκτης
23/09/2026 - 10:38

Το debate για το «ελληνικό Επινέ» και… το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
23/09/2026 - 10:28

Πολάκης κατά Γεωργιάδη: «Παραιτήσου και γύρνα στα νανογιλέκα» – Οι καταγγελίες για την πλασμαφαίρεση

Πολιτική
23/09/2026 - 10:23

Τσίπρας: Το δίλημμα είναι «Ή εμείς ή κανείς» - Επίθεση στην κυβέρνηση για τις τιμές ενέργειας

Υγεία
23/09/2026 - 10:16

Στο μικροσκόπιο 118 δομές υγείας: «Κβαντική βιοανάδραση», υδροθεραπεία και μη δηλωμένα μηχανήματα

Ειδήσεις
23/09/2026 - 10:06

Σχεδόν όλοι οι ηγέτες του κόσμου συμφωνούν σε ένα πράγμα: Ο ΟΗΕ αποτυγχάνει - Ανάλυση WSJ

Εργασιακά
23/09/2026 - 10:00

Επεκτείνεται η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε 500.000 πρόσθετους εργαζομένους

Ειδήσεις
23/09/2026 - 09:53

Πόσο πληρώνουν οι Ευρωπαίοι οδηγοί την εκτίναξη στις τιμές του ντίζελ

Πολιτική
23/09/2026 - 09:43

Παπασταύρου: Οι απειλές και τα εμπόδια στις ενεργειακές διασυνδέσεις υπονομεύουν την ανάπτυξη

Επιχειρήσεις
23/09/2026 - 09:37

Πώς το deal Hg–Entersoftone αλλάζει την αγορά επιχειρηματικού λογισμικού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ