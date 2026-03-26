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Τράπεζα Κύπρου: Συμφωνία για εξαγορά χαρτοφυλακίου δανείων €150 εκατ. και καταθέσεων €500 εκατ. από την CDB
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17:16 - 26 Μαρ 2026

Τράπεζα Κύπρου: Συμφωνία για εξαγορά χαρτοφυλακίου δανείων €150 εκατ. και καταθέσεων €500 εκατ. από την CDB

Reporter.gr Newsroom
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Υπογραφή συμφωνίας για απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 23 Μαρτίου 2026 η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η ‘Εταιρία’ και, μαζί με τις θυγατρικές της, το ‘Συγκρότημα’) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η ‘Τράπεζα’) υπέγραψε συμφωνία με την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (‘CDB’), αναφορικά με την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων και ορισμένων άλλων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε τιμή κοντά στην ονομαστική αξία, γνωστό ως η ‘Συναλλαγή’.

Η Συναλλαγή πραγματοποιείται υπό συνήθεις εμπορικούς όρους και η περίμετρος της περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου €150 εκατ.1 και καταθέσεις ύψους περίπου €500 εκατ.1 . Μετά τις συνέργειες, η Συναλλαγή αναμένεται να έχει μέτρια θετική επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος με περιορισμένη επίδραση στα κεφάλαια ύψους περίπου 35 μ.β.

Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο 2026 και υπόκειται στην εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων (συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων). Η Συναλλαγή υποστηρίζει τη στρατηγική του Συγκροτήματος για μεσοπρόθεσμη αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων.

Η Συναλλαγή αυτή δεν αφορά ή επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της Εταιρίας ή οποιουδήποτε ‘καθορισμένου προσώπου’ όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 137(3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου 14(Ι)/1993 (ως έχει τροποποιηθεί).

Η KPMG Limited ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και οι Hadjianastassiou Ioannides LLC ως νομικοί σύμβουλοι και ως σύμβουλοι ανταγωνισμού του Συγκροτήματος για τη Συναλλαγή.

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

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