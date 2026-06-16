Τράπεζα Πειραιώς: Επέτειος 110 ετών στον Nasdaq στην Times Square και ρεκόρ αποτίμησης

Η Τράπεζα Πειραιώς τιμήθηκε από τη Nasdaq IR Intelligence με αφορμή τη συμπλήρωση 110 ετών από την ίδρυσή της, μέσω ειδικής προβολής στη διάσημη γιγαντοοθόνη της Nasdaq στην Times Square της Νέας Υόρκης.

Η ιστορική τράπεζα ιδρύθηκε το 1916 και δύο χρόνια αργότερα, το 1918, οι μετοχές της εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σήμερα συγκαταλέγεται στους κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας, διατηρώντας ηγετική θέση τόσο στην παροχή δανείων όσο και στη συγκέντρωση καταθέσεων.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Μάρτιος 2026), η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 39 δισ. ευρώ και καταθέσεις που φτάνουν τα 65 δισ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανέρχονται σε 15 δισ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού αγγίζει τα 90 δισ. ευρώ. Παράλληλα, το δίκτυο της τράπεζας περιλαμβάνει 368 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και το ανθρώπινο δυναμικό της φτάνει περίπου τους 8.100 εργαζομένους.

Η επέτειος των 110 ετών βρίσκει την Τράπεζα Πειραιώς σε ιδιαίτερα ισχυρή οικονομική θέση, καθώς η χρηματιστηριακή της αξία βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τα 11,5 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της πορεία και την ενισχυμένη της παρουσία στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.