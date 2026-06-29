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ΕΤΕπ: Τριπλασιάζει τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις έρχονται και στην Ελλάδα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17:50 - 29 Ιουν 2026

ΕΤΕπ: Τριπλασιάζει τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις έρχονται και στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ήδη τριπλασιάσει τη χρηματοδότησή της προς έργα άμυνας και ασφάλειας, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες θα ανακοινώσει νέες σημαντικές επενδύσεις, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Ιωάννης Τσακίρης, στο πλαίσιο του Athens Defence Conference που οργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

Όπως τόνισε, «το μέλλον της Ευρώπης δεν μπορεί να βασίζεται σε άλλους» και «επενδύουμε για να διασφαλίσουμε το μέλλον της Ευρώπης».

Ανοίγοντας τη συζήτηση, ο κ. Τσακίρης σημείωσε ότι οι συνθήκες ασφαλείας στην Ευρώπη έχουν μεταβληθεί ριζικά. «Οι παραδοχές που είχαμε για την Ευρώπη δεν υφίστανται πλέον», είπε, αναφερόμενος στις αυξανόμενες απειλές κατά κρίσιμων υποδομών, στην κυβερνοασφάλεια και στη συνολική γεωπολιτική αστάθεια. Όπως τόνισε, «η ασφάλεια είναι η βάση για τη δημοκρατική σταθερότητα και την ευημερία» και χωρίς αυτήν «δεν υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη». Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αναθεώρησε το πλαίσιο επιλεξιμότητας των έργων που χρηματοδοτεί, επιτρέποντας, για πρώτη φορά, τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα της άμυνας.

«Τριπλασιάσαμε τη χρηματοδότηση σε θέματα ασφάλειας και άμυνας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει πλέον μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική της ασφάλεια και πως η Τράπεζα «έχει αναλάβει το δικό της μερίδιο ευθύνης» στη νέα αυτή στρατηγική. Ο κ. Τσακίρης χαρακτήρισε στρατηγική προτεραιότητα τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος. «Χτίζουμε ευρωπαϊκό οικοσύστημα για την άμυνα, την κυβερνοασφάλεια και το διάστημα. Η τεχνολογική ακεραιότητα είναι πλέον αναγκαιότητα».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η χώρα μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα αυτή πραγματικότητα. «Η Ελλάδα καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο στο αναδυόμενο αυτό περιβάλλον. Το εξαιρετικά ικανό ανθρώπινο δυναμικό της την καθιστά πυλώνα σταθερότητας», είπε, προαναγγέλλοντας παράλληλα ότι «τους επόμενους μήνες θα ανακοινώσουμε μείζονες επενδύσεις». «Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι επενδύσεις στην άμυνα και την ασφάλεια δημιουργούν πολύπλευρα οφέλη. Επενδύουμε για να σώσουμε το μέλλον της Ευρώπης - το μέλλον της Ευρώπης δεν μπορεί να βασίζεται σε άλλους. Έχουμε ευθύνη».

Η Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, Laurence Auer, υποστήριξε ότι η Ευρώπη χρειάζεται πλέον προβλεψιμότητα τόσο στη διακυβέρνηση όσο και στις αμυντικές παραγγελίες, ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει μια μακροπρόθεσμη βιομηχανική στρατηγική. Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας απαιτεί σχεδιασμό με ορίζοντα, εκπαίδευση προσωπικού και επενδύσεις σε νέα συστήματα, από τις φρεγάτες έως τα drones.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της έρευνας και ανάπτυξης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, επισημαίνοντας ότι «αν θέλουμε να έχουμε ένα πραγματικό οικοσύστημα, πρέπει να διασφαλίσουμε τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι επενδυτικές αποφάσεις». Υπενθύμισε ακόμη ότι η Γαλλία αντιμετώπισε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το 2022, ως σημείο καμπής, ενώ τάχθηκε υπέρ της έκδοσης ευρωομολόγων για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), Παντελής Τζωρτζάκης, υπογράμμισε ότι «χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει ανάπτυξη», επισημαίνοντας πως οι αμυντικές δαπάνες μπορούν να λειτουργήσουν ως αναπτυξιακό εργαλείο όταν κατευθύνονται στην εγχώρια παραγωγή και καινοτομία. «Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι όταν τα χρήματα δαπανώνται για εισαγόμενα προϊόντα ο πολλαπλασιαστής είναι μικρότερος από τη μονάδα. Όταν όμως επενδύονται στη χώρα σου, ο πολλαπλασιαστής ξεπερνά το δύο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό ενισχύει τόσο την οικονομία όσο και την εγχώρια καινοτομία. Παράλληλα, κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να εγκαταλείψουν την εθνική προσέγγιση. «Σε όλη την Ευρώπη πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε ως Ευρωπαίοι, κάτι που σήμερα δεν κάνουμε».

Από την πλευρά του, ο Επικεφαλής του Προγράμματος Ευρωπαϊκών Θεσμών και Πολιτικών του ΕΛΙΑΜΕΠ και Καθηγητής, Σπύρος Μπλαβούκος, σημείωσε ότι η αύξηση των αμυντικών δαπανών δεν αρκεί από μόνη της. «Το ζήτημα δεν είναι μόνο πόσα χρήματα επενδύονται, αλλά πόσο αποδοτικά επενδύονται», ανέφερε, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τον έλεγχο των έργων, το τελικό προϊόν, το κόστος και την αξιοποίησή τους. «Ανησυχώ για τη σπατάλη των πόρων που επενδύονται στην ευρωπαϊκή άμυνα», είπε.

Ο Γρηγόρης Κουτσογιάννης, Group CEO, EFA Group, υποστήριξε ότι η άμυνα μπορεί να αποτελέσει νέο οικονομικό πυλώνα για την Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι «η αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη δημιουργεί σημαντικές προοπτικές στις εφαρμογές διπλής χρήσης, στην τεχνητή νοημοσύνη, στους δορυφόρους, στους αισθητήρες και στα ηλεκτρονικά συστήματα».

Συνεχίζοντας, ο Νίκος Ευθυμιάδης, Chairman & CEO, THESS INTEC SA, υποστήριξε ότι η αμυντική βιομηχανία μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός συνολικής ανάπτυξης για την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς «οι τεχνολογίες της διαχέονται σε πολλούς παραγωγικούς κλάδους μέσω της διττής χρήσης». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να υστερεί σε ανταγωνιστικότητα, εξαιτίας της γραφειοκρατίας και του κατακερματισμού της αγοράς. «Η Ευρώπη πρέπει να μειώσει τον κατακερματισμό και να δημιουργήσει ισχυρότερα οικοσυστήματα, ώστε να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της», κατέληξε.

Τη συζήτηση συντόνισε η Αλεξία Τασούλη, Διπλωματική Συντάκτρια, Naftemporiki TV.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο και το πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://defence.delphiforum.gr/

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