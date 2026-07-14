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Η Πειραιώς Χρυσός Χορηγός του 11ου Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:14 - 14 Ιουλ 2026

Η Πειραιώς Χρυσός Χορηγός του 11ου Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων

Reporter.gr Newsroom
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Η Πειραιώς υποστηρίζει ως Χρυσός Χορηγός το 11ο  Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων, που θα πραγματοποιηθεί στο νησί από τις 17 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου 2026.

Η υποστήριξη της Πειραιώς εντάσσεται στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας EQUALL και επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευσή της στην ενίσχυση του πολιτισμού στην περιφέρεια, τη στήριξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας και την ισότιμη πρόσβαση του κοινού σε ποιοτικές πολιτιστικές εμπειρίες.

Η φετινή διοργάνωση έχει ως κεντρική θεματική τις «Ανατροπές», διερευνώντας την τέχνη τόσο ως απάντηση στις ιστορικές, κοινωνικές και ανθρώπινες μεταβολές που ανατρέπουν τη συνέχεια του κόσμου γύρω μας, όσο και ως εσωτερική δημιουργική δύναμη που γεννά νέες μορφές, νέες γλώσσες και νέους τρόπους έκφρασης.

Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του ιδρυτή του, Κορνηλίου Μιχαηλίδη, το Φεστιβάλ αναδεικνύει την ιδιαίτερη σχέση της μουσικής με το αιγαιοπελαγίτικο τοπίο και φιλοξενεί καλλιτέχνες διεθνούς κύρους, σημαντικούς Έλληνες ερμηνευτές και ανερχόμενους σολίστ.

Πέραν από τις έξι προγραμματισμένες συναυλίες της φετινής διοργάνωσης, στις οποίες θα συμμετάσχουν 21 μουσικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το Φεστιβάλ εγκαινιάζει τη Διεθνή Θερινή Ακαδημία Ρυθμολογίας, ως έναν νέο πυλώνα, με στόχο να προσελκύσει νέους μουσικούς, φοιτητές και επαγγελματίες από όλον τον κόσμο.

Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ, ο χώρος της διοργάνωσης θα φιλοξενεί έκθεση εικαστικών με έργα του Αλέξανδρου Σιμόπουλου, σε συνεργασία με το Iris Gallery και το Tryfon Art Residency.

Παράλληλα, συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουσικής για τα παιδιά του νησιού, το οποίο υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και συμβάλλει ουσιαστικά στη μουσική εκπαίδευση και καλλιέργεια της νέας γενιάς στην τοπική κοινότητα.

Όλες οι δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων (https://koufonisiaclassical.com/), πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

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Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/2026 - 11:22
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