Συνάντηση Μαρκόπουλου με εκπροσώπους της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας ενόψει ΔΕΘ

Στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου που έχει ανοίξει ενόψει της ΔΕΘ, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για φορολογικά θέματα, Δημήτρης Μαρκόπουλος, συναντήθηκε με εκπροσώπους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (ΣΕΝΑΒΙ) και της Ένωσης Βιοτεχνών Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά (ΕΝΩΜΗΧΠΕ).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και αφορούν, μεταξύ άλλων, τη φορολογία και τις εισφορές, τις υποδομές και τα έργα, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημαντική συμβολή του χώρου στην ελληνική οικονομία, στην παραγωγική δραστηριότητα και στην απασχόληση, αλλά και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει στην περαιτέρω ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας.

Οι εκπρόσωποι των δύο φορέων παρουσίασαν τις θέσεις και τις προτάσεις τους για τα θέματα που απασχολούν τον συγκεκριμένο τομέα, δίνοντας έμφαση στη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του, στη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος υπογράμμισε ότι η ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ελληνική οικονομία, με ουσιαστική συμβολή στην παραγωγική δραστηριότητα και στην απασχόληση, και τόνισε ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η διαμόρφωση συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του κλάδου. Επισήμανε, παράλληλα, ότι η διαρκής και ουσιαστική επαφή με τις επιχειρήσεις και τους παραγωγικούς φορείς συμβάλλει στη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών και επανέλαβε ότι οι πόρτες του Υπουργείου παραμένουν ανοιχτές και ο διάλογος θα συνεχιστεί.