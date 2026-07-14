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Οnline αγορές με ένα κλικ: H Alpha Bank φέρνει πρώτη το Click to Pay της Visa στην Ελλάδα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:11 - 14 Ιουλ 2026

Οnline αγορές με ένα κλικ: H Alpha Bank φέρνει πρώτη το Click to Pay της Visa στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Οι κάτοχοι καρτών Visa της Alpha Bank αποκτούν από σήμερα έναν πιο γρήγορο και ασφαλή τρόπο να ψωνίζουν online. Η Alpha Bank, πρώτη στην ελληνική αγορά, σε συνεργασία με τη Visa, παγκόσμιοηγέτη στις ψηφιακές πληρωμές, παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία Click to Pay και προσφέρει στους κατόχους χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών Visa μια απλούστερη και ασφαλή εμπειρία αγορών στο διαδίκτυο, χωρίς καμία πρόσθετη χρέωση.

Με το Visa Click to Pay, οι χρήστες αποφεύγουν την επαναλαμβανόμενη πληκτρολόγηση στοιχείων κάρτας σε κάθε αγορά. Τα στοιχεία της κάρτας δεν αποκαλύπτονται ποτέ στο ηλεκτρονικό κατάστημα: χάρη στην τεχνολογία tokenization αντικαθίστανται από ένα κρυπτογραφημένο κλειδί, για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια.

Με το Click to Pay:

  • μειώνεται δραστικά ο κίνδυνος απάτης,
  • διασφαλίζεται αξιοπιστία
  • ολοκληρώνεται το check-out σε λίγα δευτερόλεπτα, με λιγότερα βήματα και χωρίς καθυστερήσεις.

Το Click to Pay σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αντίστοιχο με εκείνο που έφεραν οι ανέπαφες πληρωμές στις αγορές με φυσική παρουσία, προσφέρνοντας την ίδια απλότητα και ευκολία και στο online περιβάλλον.

Η ενεργοποίηση και χρήση είναι εξαιρετικά απλή: οι κάτοχοι κάρτας Visa της Alpha Bank, αφού ενεργοποιήσουν το Click to Pay στην κάρτα τους μέσω web ή mobile banking, χρειάζεται στο στάδιο της πληρωμής να καταχωρήσουν μόνο το email τους και να επιλέξουν την κάρτα τους. Η αγορά ολοκληρώνεται με ένα κλικ.

Ο Παναγιώτης Διβρίωτης, Head of Retail Lending Products της Alpha Bank δήλωσε: «Με το Click to Pay, οι online αγορές γίνονται τόσο απλές όσο μια ανέπαφη πληρωμή: ένα email, ένα κλικ, και η αγορά ολοκληρώθηκε με ασφάλεια. Χαιρόμαστε που η Alpha Bank φέρνει αυτή την υπηρεσία πρώτη στην Ελλάδα, μαζί με τη Visa».

Ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα δήλωσε: «Οι καταναλωτές πλέον αναμένουν μια προσωποποιημένη, εύκολη και ομαλή εμπειρία πληρωμών και το Visa Click to Pay στοχεύει στο να ανταποκριθεί σε αυτές τις προσδοκίες. Η τεχνολογία Tokenization καταργεί την ανάγκη για χειροκίνητη εισαγωγή στοιχείων κάρτας, ενώ παράλληλα απλοποιεί τη διαδικασία και ενισχύει την ασφάλεια των online αγορών. Χαιρετίζουμε την έναρξη της συνεργασίας μας με την Alpha Bank και φιλοδοξούμε να καταστήσουμε το Visa Click to Pay ως μια ευρέως διαθέσιμη επιλογή για τις ψηφιακές πληρωμές».

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