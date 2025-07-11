ΕΥΔΑΠ: Ενισχύονται τα κανάλια ψηφιακής εξυπηρέτησης

Δημιουργία «Κέντρου e-Εξυπηρέτησης ΕΥΔΑΠ» από τη μετεξέλιξη του Γ’ Περιφερειακού Κέντρου της ΕΥΔΑΠ επί της Κηφισίας & Ιατρίδου. Οι πελάτες που επιθυμούν εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε άλλο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ.

Στο πλαίσιο αναβάθμισης της εμπειρίας και της ευκολίας των πελατών της ΕΥΔΑΠ, το Γ’ Περιφερειακό Κέντρο επί της Κηφισίας και Ιατρίδου από τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025, μετατρέπεται σε «Κέντρο e-Εξυπηρέτησης ΕΥΔΑΠ».

Η ομάδα του «Κέντρου e-Εξυπηρέτησης ΕΥΔΑΠ» θα είναι αφοσιωμένη στην επεξεργασία ψηφιακών και τηλεφωνικών αιτημάτων, προσφέροντας άμεση υποστήριξη και επίλυση, με την ίδια φροντίδα και αφοσίωση που εμπιστεύονται οι πελάτες της ΕΥΔΑΠ καθημερινά.

Η μετεξέλιξη του καταστήματος έρχεται να υποστηρίξει την ενίσχυση των ψηφιακών καναλιών της ΕΥΔΑΠ, 1022, eΕΥΔΑΠ, και EYDApp με στόχο την διαρκή βελτίωση εμπειρίας του πελάτη.

Με τη μετάβαση αυτή, η ΕΥΔΑΠ δίνει τη δυνατότητα για άμεση και ευέλικτη εξυπηρέτηση του πελάτη χωρίς ανάγκη μετακίνησης, από οποιοδήποτε σημείο με ταχύτητα και ανθρωποκεντρική εμπειρία, πάντα με σεβασμό στις ανάγκες των πελατών.

Σημειώνεται ότι οι πελάτες που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν με φυσική παρουσία, μπορούν να απευθύνονται σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης της ΕΥΔΑΠ.

Για οποιαδήποτε απορία ή εκκρεμότητες που σχετίζονται με προηγούμενη επίσκεψη στο Γ’ Περιφερειακό Κέντρο (Κηφισίας), οι πελάτες μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 2107495501 και στο 2107495505 ή στέλνοντας email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.