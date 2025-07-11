Προς εβδομαδιαίες απώλειες η Wall Street μετά τους νέους δασμούς Τραμπ

Υποχωρούν οι μετοχές της Wall Street την Παρασκευή (11/7), μία ημέρα μετά το νέο υψηλό ρεκόρ του S&P 500, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 35% στον Καναδά και απείλησε με υψηλότερους δασμούς σε όλους τους τομείς.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχώρησε κατά 0,61% στις 44.380,13 μονάδες, ο S&P 500 κινείται πτωτικά κατά 0,44% στα 6.252,88 μονάδες και ο Nasdaq σημειώνει απώλειες 0,18% στις 20.592,88 μονάδες.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε τη φαιντανύλη ως αιτία για τους υψηλότερους δασμούς στον Καναδά, προσθέτοντας ότι θα αυξηθούν εάν η χώρα προβεί σε αντίποινα. «Εάν ο Καναδάς συνεργαστεί μαζί μου για να σταματήσει τη ροή της φαιντανύλης, θα εξετάσουμε, ίσως, μια προσαρμογή αυτής της επιστολής», ανέφερε ο Τραμπ σε επιστολή που αναρτήθηκε στο Truth Social.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ δήλωσε στο NBC News ότι σχεδιάζει γενικούς δασμούς ύψους 15% έως 20% στις υπόλοιπες χώρες, υψηλότερους από το σημερινό πρότυπο του 10% με το οποίο οι επενδυτές είχαν βολευτεί.

«Νομίζω ότι τα τιμολόγια έτυχαν πολύ καλής υποδοχής. Το χρηματιστήριο σημείωσε νέο υψηλό σήμερα», δήλωσε ο Τραμπ στο NBC News την Πέμπτη (10/7).

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης μια εμπορική ενημέρωση από τον Τραμπ για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν είναι σαφές αν ο πρόεδρος θα δημοσιεύσει μια επιστολή με νέο συντελεστή, όπως έκανε με τον Καναδά, ή απλώς θα δώσει μια ενημέρωση για την πρόοδο των εν εξελίξει συνομιλιών για τη συμφωνία.

Υπενθυμίζεται ότι ο S&P κέρδισε 0,3% την Πέμπτη για να σημειώσει νέο ρεκόρ, ενώ ο Nasdaq με επίκεντρο την τεχνολογία τερμάτισε υψηλότερα κατά 0,1%, καθώς οι επενδυτές απομάκρυναν τις όποιες ανησυχίες γύρω από τις τελευταίες εμπορικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένου ενός δασμού 50% των ΗΠΑ στον εισαγόμενο χαλκό, καθώς και ενός δασμού 50% στη Βραζιλία που παρουσιάστηκε αυτή την εβδομάδα. Το άλμα της Nvidia λόγω των ελπίδων για τεχνητή νοημοσύνη σε μια αποτίμηση της αγοράς ύψους 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων συνέβαλε στην αύξηση των πρόσφατων κερδών της αγοράς.

Επιπλέον, η JPMorgan ηγείται της πτώσης των τραπεζών την Παρασκευή (11/7), σημειώνοντας ζημιές περίπου 1%. Η Citigroup έχασε επίσης περίπου 1% και η Wells Fargo υποχώρησε κατά 0,6%.

Η οικονομία πρέπει να συνεχίσει να παραμένει ανθεκτική για να είναι βιώσιμο το ράλι, προειδοποίησε ο Drew Pettit, διευθυντής στρατηγικής μετοχών της Citi στις ΗΠΑ.

Τέλος, οι απώλειες της Παρασκευής πιέζουν τους κύριους δείκτες, οδηγώντας τους στο κόκκινο για την εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα, οι επενδυτές θα πρέπει να επικεντρωθούν στην έναρξη της περιόδου υποβολής εκθέσεων για τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, μαζί με την ανακοίνωση ορισμένων βασικών στοιχείων για τον πληθωρισμό.