ΕΥΔΑΠ: Ο αγωγός της Αίγινας δεν εμπίπτει στην ευθύνη μας – Συνδράμαμε στην λύση του προβλήματος
ΥΔΡΕΥΣΗ
20:41 - 08 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Με φόντο τα πρόσφατα δημοσιεύματα για την υδροδότηση της Αίγινας, η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε άμεση εφαρμογή εναλλακτικής λύσης, σε συνεργασία με τον Δήμο, για ασφαλή πρόσβαση των κατοίκων σε πόσιμο νερό.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ:

«Σε απάντηση πρόσφατων δημοσιευμάτων σχετικά με την υδροδότηση της Αίγινας, η ΕΥΔΑΠ -ανταποκρινόμενη σε αίτημα της Δημοτικής Αρχής της Αίγινας για συνδρομή στην επίλυση του προβλήματος- προέκρινε σε συνεργασία με τον Δήμο Αίγινας εναλλακτική λύση υδροδότησης του νησιού, με στόχο τη διασφάλιση της όσο το δυνατόν ταχύτερης και ασφαλούς πρόσβασης των κατοίκων σε πόσιμο νερό. Η εφαρμογή αυτής θα ξεκινήσει άμεσα.

Η ΕΥΔΑΠ διαχρονικά στέκεται αρωγός στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, παρέχοντας τεχνογνωσία και υποστήριξη όποτε αυτό απαιτείται, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της επάρκειας νερού. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται στενά με τους αρμόδιους φορείς.

Τέλος, η ΕΥΔΑΠ διευκρινίζει ότι ο υποθαλάσσιος αγωγός που συνδέει το δίκτυο υδροδότησης του νησιού με το σύστημα της ΕΥΔΑΠ δεν αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας, ούτε εμπίπτει στην ευθύνη λειτουργίας και συντήρησής της. Η αποστολή της ΕΥΔΑΠ για την άμεση και αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων ύδρευσης όπου και όταν προκύπτουν, καθώς και η ευθύνη της απέναντι στις τοπικές κοινωνίες, οδήγησαν στις άμεσες ενέργειες της Εταιρείας και σε αυτήν την περίπτωση».

