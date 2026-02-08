Γάζα: Πρόσκληση προς την Ελλάδα για το Συμβούλιο Ειρήνης – Ανοιχτή η απόφαση

Η Ελλάδα έχει λάβει επίσημη πρόσκληση για συμμετοχή σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης και βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Η συνεδρίαση θα αφορά την υλοποίηση της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου που επικεντρώνεται στην ανοικοδόμηση της Γάζας και προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί εντός Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

Οι ίδιες πηγές επιβεβαιώνουν σχετικό δημοσίευμα της Hellas Journal, σύμφωνα με το οποίο προσκλήσεις έχουν αποσταλεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναμένεται να αποφασίσουν και να γνωστοποιήσουν τις επόμενες ημέρες αν θα αποδεχθούν την πρόσκληση.

Πέραν της Ελλάδας και της Κύπρου, πρόσκληση από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν λάβει επίσης η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία και η Σουηδία. Στη λίστα των προσκεκλημένων περιλαμβάνονται ακόμη χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μαρόκο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος, η Ινδία, η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία, η Αυστραλία και η Νορβηγία, μεταξύ άλλων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής, είχε εκφραστεί θετικά υπέρ της ευρωπαϊκής συμμετοχής στο Συμβούλιο Ειρήνης, υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασία παραμένει προσανατολισμένη στον αρχικό της στόχο: την ειρηνευτική πορεία στη Γάζα.

Όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, πρόταση της Ελλάδας είναι οι 13 χώρες που έχουν λάβει πρόσκληση να συνυπογράψουν τη συμμετοχή τους αποκλειστικά για το σκέλος που αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας και για όσο χρονικό διάστημα αυτή απαιτείται, κάνοντας λόγο για μια ρεαλιστική και συμβιβαστική λύση που επιτρέπει ενεργό ευρωπαϊκή παρουσία στη διαδικασία ειρήνευσης.