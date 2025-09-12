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Art Athina 2025: Η μεγάλη συνάντηση της σύγχρονης τέχνης ξεκινά στο Ζάππειο
Magazino
22:40 - 12 Σεπ 2025

Art Athina 2025: Η μεγάλη συνάντηση της σύγχρονης τέχνης ξεκινά στο Ζάππειο

Reporter.gr Newsroom
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Η Art Athina 2025 επιστρέφει στο Ζάππειο με 72 αίθουσες τέχνης από Ελλάδα και εξωτερικό, παρουσιάζοντας νέες τάσεις, design, performances και συζητήσεις για το μέλλον της σύγχρονης τέχνης.  

H ανάδειξη των νέων κατευθύνσεων και των προβληματισμών που διαμορφώνουν τον παγκόσμιο εικαστικό χάρτη της εποχής μας βρίσκεται στο επίκεντρο της Art Athina 2025, που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2025. Η μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση των εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα και μία από τις πιο μακροβιότερες φουάρ της Ευρώπης διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης.

Στο καθιερωμένο φθινοπωρινό ραντεβού της, η Art Athina θα παρουσιάσει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής, με τη συμμετοχή 72 αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, φιλοξενώντας έργα που ποικίλλουν από τη ζωγραφική και τη γλυπτική έως τη φωτογραφία και την ψηφιακή τέχνη.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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