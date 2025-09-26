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Το θέατρο δίνει... υγεία
Magazino
10:11 - 26 Σεπ 2025

Το θέατρο δίνει... υγεία

Reporter.gr Newsroom
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Η θεατρική ομάδα του νοσοκομείου ΜΕΤΑΞΑ (metaxact) παρουσιάζει, με ελεύθερη είσοδο, το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00 την κωμωδία «Ποια Ελένη;» των Ρέππα- Παπαθανασίου, στο Βεάκειο Θέατρο.

Με τη συμμετοχή ασθενών , εργαζομένων και εθελοντών του "Στασου κοντα μας" του Νοσοκομείου, σε μια βραδιά που συνδυάζει πολιτισμό, ψυχική ενδυνάμωση και το μήνυμα: «Η ζωή συνεχίζεται και μετά τη διάγνωση του καρκίνου»!

Πρόκειται για μια αλλιώτικη εκδοχή του Τρωϊκού Πολέμου - αστεία και συγκινητική - όπως παρουσιάζεται στο έργο «Ποια Ελένη;» των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, με μουσική της Αφροδίτης Μάνου.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Λίγα λόγια για το έργο

Το έργο γράφτηκε και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2004. Πρόκειται για μια σατιρική κωμωδία- μιούζικαλ που παρωδεί τον μύθο της Τροίας, ανατρέποντας την ιστορία και παίζοντας με την έννοια της ομορφιάς.

Η ιστορία βασίζεται στον μύθο της Ωραίας Ελένης, αλλά παρουσιάζει μια εναλλακτική εκδοχή όπου η Ελένη δεν ταξιδεύει ποτέ στην Τροία, και η θεά Αφροδίτη χρησιμοποιεί την ομορφιά ως «ψέμα» και «κατασκεύασμα».

Η ιστορία ξεκινά με τις τρεις θεές -Ήρα, Αθηνά και Αφροδίτη- να καβγαδίζουν για το ποια από τις τρεις προτιμούν οι θνητοί. Ο Πάρης δίνει το μήλο στην Αφροδίτη και εκείνη του υπόσχεται ως αντάλλαγμα την Ωραία Ελένη. Η Ήρα εκνευρίζεται με την επιλογή του Πάρη και για να τον εκδικηθεί, αντικαθιστά την Ωραία Ελένη με την άσχημη εξαδέλφη της, Πευκίδα...

Απόσπασμα από σημείωμα των συγγραφέων: «Πολλές φορές στα έργα μας, καταγράψαμε την αφέλεια. Τώρα ήρθε η ώρα, να γίνουμε εμείς οι ίδιοι αφελείς. Η Ελένη είναι ότι πιο πολύτιμο έχουμε. Μια παιδική ζωγραφιά. Τόσο αφελής και τόσο απλοϊκή. Ελπίζουμε να είναι και εξίσου γοητευτική» (Από παρουσίαση του θεατρικού εργαστηρίου του Δήμου Βύρωνα- 2009).

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«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί ένα ακόμα όνειρο γίνεται πραγματικότητα, με την αμέριστη συμπαράσταση του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη. Στο πλαίσιο της ολιστικής αντιμετώπισης του καρκίνου, πριν ένα χρόνο λάβαμε την απόφαση για την επανασύσταση της θεατρικής ομάδας του Νοσοκομείου Μεταξά ”Metaxact”. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται πως πολύ καλώς πράξαμε!», δήλωσε ο διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντος Ευσταθόπουλος.

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