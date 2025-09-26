Διώκεται ο πρώην διευθυντής του FBI που διενεργούσε έρευνα για τον Τραμπ

Κατηγορίες για παρακώλυση του έργου της Δικαιοσύνης και παροχή ψευδών πληροφοριών απαγγέλθηκαν εις βάρος του πρώην επικεφαλής του FBI, Τζέιμς Κόμι, εξέλιξη που καταδεικνύει την αυξανόμενη επιρροή του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, λίγες μόνο ημέρες μετά τη δημόσια απαίτησή του για δίωξη των πολιτικών του αντιπάλων.

Κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε αποπέμψει τον Κόμι, την περίοδο που το FBI διεξήγαγε έρευνα για πιθανή ρωσική ανάμειξη στην προεκλογική του εκστρατεία το 2016.

Τη συνέχιση της έρευνας είχε αναλάβει ο ειδικός εισαγγελέας Ρόμπερτ Μάλερ, ο οποίος είχε προηγουμένως διατελέσει διευθυντής του FBI. Στο τελικό του πόρισμα, που δημοσιεύθηκε το 2019, ο Μάλερ υποστήριξε πως δεν βρέθηκαν επαρκή στοιχεία για συνεννόηση ανάμεσα στη ρωσική κυβέρνηση και το επιτελείο Τραμπ, ωστόσο κατέγραψε περιστατικά κατά τα οποία ο τότε πρόεδρος άσκησε πιέσεις προκειμένου να παρεμποδιστεί η εξέλιξη της έρευνας.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον Κόμι επισύρουν ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει έως και τα πέντε έτη. Ο ίδιος δηλώνει αθώος και σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκαθάρισε ότι θα οδηγήσει την υπόθεσή του ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με το CNN, ο Κόμι φέρεται να σκοπεύει να παραδοθεί στις αρχές το πρωί της Παρασκευής.

«Η οικογένειά μου και εγώ γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό πως το να αντιστέκεσαι στον Ντόναλντ Τραμπ έχει τίμημα», δήλωσε. «Όμως, δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε τη ζωή μας διαφορετικά. Δεν θα λυγίσουμε – και ούτε εσείς θα έπρεπε».

«Κάποιος που αγαπώ πολύ είπε πρόσφατα ότι ο φόβος είναι το όπλο του τυράννου», συμπλήρωσε, αναφερόμενος σε επιστολή που είχε γράψει η κόρη του σε συναδέλφους της, μετά την απομάκρυνσή της από τη θέση της ομοσπονδιακής εισαγγελέως στο Μανχάταν – γεγονός που αποδόθηκε σε εντολή της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο γαμπρός του Κόμι, ο οποίος κατείχε υψηλόβαθμη θέση στο ίδιο γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα που απήγγειλε τις κατηγορίες εναντίον του πρώην διευθυντή του FBI, υπέβαλε την παραίτησή του λίγο μετά την έκδοση του κατηγορητηρίου. Όπως αναφέρει στην επιστολή παραίτησης που αποκάλυψε η Washington Post, παραιτήθηκε για να «παραμείνει πιστός στον όρκο του προς το Σύνταγμα και τη χώρα».

Η δίωξη του Κόμι θεωρείται μέχρι στιγμής το πιο καθοριστικό βήμα στην εκστρατεία του Τραμπ για να ασκήσει πίεση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ώστε να κινηθεί νομικά κατά των πολιτικών του αντιπάλων. Οι ενέργειές του ωστόσο έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης από πολιτικές παρεμβάσεις του Λευκού Οίκου.

Η αντίδραση Τραμπ

Ο πρώην πρόεδρος δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, καθώς επί σειρά ετών ζητούσε την ποινική δίωξη του Τζέιμς Κόμι. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έκανε λόγο για «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!» και χαρακτήρισε τον Κόμι ως «έναν από τους χειρότερους ανθρώπους» της χώρας.